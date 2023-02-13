築間公益黎明分店免費升級享大份 情人節雙人同行再抽免費鍋物贈送

去年營收衝破45億的築間餐飲集團，目前在全台持續猛烈展店中。而在擁有台中「美食一級戰區」稱號的公益路上，去年12月旗下「築間幸福鍋物」公益黎明分店盛大開幕，不畏周邊火鍋餐廳林立，採用CP值超高的無限放題自助吧，提供數十種蔬食、鍋料、飲料、冰淇淋等吃到飽食材滿足老饕們的胃。

適逢明(14)日情人節與月底228連假到來，為回饋舊雨新知，築間公益黎明店不惜成本重金祭出各項優惠，自2月11日至28日到店用餐打卡，即可享60元湯底免費，點購「美國濕式熟成霜降牛肉鍋（小）」或「松阪豬肉鍋（小）」，肉品更可直接免費升級為大份。2月14日情人節當天，雙人同行到店用餐，還有機會抽中WHILPOOL旋風烤箱、歐萊德髮品，以及免費鍋物餐券，這種好康豈能錯過。

「築間公益黎明店」店長透露，本身就是築間集團加盟主，之前已在其他地區開一間店，爾後發現在中部指標型美食商圈的公益路二段上，竟無築間幸福鍋物的存在，因此看好周邊大樓林立、聚會吃鍋需求強勁，則挑選在此精華地段開設第二間店面，於去年12月9日正式開幕。該店打造為2層樓高店型，43坪的一樓空間配有自助吧，蔬食、火鍋料、飲品、冰淇淋等應有盡有，動線暢通、空間明亮寬敞，規畫42席座位，適合一般客群；二樓則擁有容納20個座位的獨立包廂，適合團體聚餐客群，既能一起吃得開心，也能保有隱私。

自助式的蔬食吧檯，深受消費者喜愛。圖／築間公益黎明分店提供

開幕2個月以來，受到當地民眾熱烈歡迎，因營業至凌晨2點，即使1人也能輕鬆來店開鍋吃宵夜。2月28日前民眾至「築間公益黎明店」進行臉書打卡、IG限時動態+地標或Google五星評論（三者擇一），即可免費將小份的「美國濕式熟成霜降牛肉鍋」或「松板豬肉鍋」升級為大份，完成打卡再享60元湯底免費兌換（超出部分另外加價）。

另外，為讓情侶或夫妻享受浪漫美好約會，西洋情人節當日凡雙人同行用餐，還可抽WHILPOOL旋風烤箱25L、歐萊德綠茶潔顏慕絲+曠野玫瑰香水、築間免費鍋物兌換券（十份）等豪華好禮，歡迎民眾揪團來享用餐點，人越多機會越大。

情人節抽獎活動將抽出十份免費鍋物。圖／築間公益黎明分店提供

築間幸福鍋物公益黎明店地址：台中市南屯區公益路二段532號或洽詢：(04)2251-3232 。