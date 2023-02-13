北市六大振興首波措施 「363振興融資專案」 2月15日起開放申請

迎接後疫情時代，隨著邊境管制開放，國內經濟逐步復甦，為加速恢復台北市的經濟成長動能，北市府推動各項振興方案，其中最受本市中小企業矚目的「363振興融資專案」將自2月15日起開放受理，提供北市中小企業融資貸款最高300萬元、6個月利息補貼、至少3個月的寬限期的優惠措施，預估總計將至少提供2億元的振興融通資金，協助本市中小企業加速疫後升級與轉型，一起攜手再創北市經濟榮景!

「363振興融資專案」，係北市府首次推出以振興為目的之融資專案，因此在專案設計上，更著重因應近期國內外升息階段的經濟環境，提供6個月的利息補貼，將補貼高達年息2%，是歷年來中小企業貸款利息補貼最高利率，加上至少給予3個月的寬限期，讓企業取得振興資金後，第一時間即能充分投入企業週轉所需，且大幅度降低還款壓力；此外，為達到加速振興的目的，本次專案亦提供簡易貸各項便捷的配套措施，包括「免填營運計畫」、「快速審查」等，讓振興資金不僅好用，也更容易申請。

「363振興融資專案」自今(112)年2月15日起至5月15日止，凡符合台北市中小企業融資貸款申請資格，其公司或商業設立於北市，且實際營業1年以上即可申請；同時為擴大服務與撥貸效率，企業在申貸時提供玉山銀行和台北富邦銀行由企業逕予選擇，有效強化北市振興融資專案之服務效益。

北市產業局表示，為加速企業申請便利性，目前提供線上、郵寄與親臨櫃檯均可受理，歡迎民眾多加利用，其中線上申請部分，可透過台北市民服務大平台(https://reurl.cc/gZv2xV)於線上即可完成申請，便利又防疫，另相關完整振興融資專案資訊亦可至「臺北市融資貸款申辦網」(https://www.easyloan.taipei//)「363振興融資專區」查詢，同時歡迎民眾加入「北市產業融資服務line帳號」提供24小時線上智能客服諮詢，歡迎北市企業多加利用，或電洽市民專線1999轉分機6616或1229，更多資訊可至「臺北市融資貸款申辦網」(https://www.easyloan.taipei/)查詢。