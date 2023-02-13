Samsonite紅點大獎新系列UNIMAX創新上市

世界旅行箱龍頭Samsonite新品重磅登場！這次Samsonite透過屢獲獎項的全新系列—UNIMAX，再次向眾人展現其絕倫時尚，兼具創新、品質和耐用的品牌精神，該系列將機能與時尚的外形相結合，為現代旅行者打造終極時髦的旅行箱。

UNIMAX拉絲箱美到發光！詮釋時髦定義

20吋前開式登機箱-銀色 售價22,800元。業者/提供

首創剎車系統獲紅點設計大獎

新年換箱新氣象，旅行箱龍頭Samsonite推出全新UNIMAX系列，以絕美的拉絲外觀亮相，閃耀的箱身不僅再度完美演繹了簡約都會系時尚的風範，更提升了防刮耐磨的特性，不易顯舊、顯髒，讓旅行箱在旅途中維持始終如一的優雅，無論商務旅行或是放鬆出遊，都能恰到好處的凸顯非凡品味。

當然，除了令人怦然心動的外觀，不能不提讓UNIMAX獲得重要國際設計獎項–紅點設計獎2022年最佳設計的最大亮點「Aero TracTM減震懸架剎車輪系統」，Aero TracTM減震車輪系統作為Samsonite旅行箱最具代表性的功能，不僅讓行李箱更滑順、便於移動，還能減少噪音和震動。全新的UNIMAX在此基礎上，增加了前輪剎車功能，讓旅行箱在裝滿重物的情況下也能順利且快速地停止，只需透過箱體頂部的內嵌式制動按鈕來操作，這樣開創性的功能，除了讓UNIMAX獲得紅點設計獎，更鞏固了Samsonite在創新設計方面領頭羊的地位。

都會時髦咖必備。業者/提供

魔鬼藏細節 從內到外的極致優雅 內部空間再進化 兼顧安全便利

UNIMAX 20吋前開式登機箱小巧便於攜帶之餘，更擁有極簡中性的拉絲外觀設計，時髦俐落充滿都會風格。配備可上鎖的前袋，可收納15.6吋筆電，以及多口袋設計可收納各類常用小物，隨時隨地輕鬆取用，不論是商務出差、輕旅行都極具實用性。在安全性方面，它還配備了金屬徽標條、時尚的同色調護角，以及 TSA海關密碼鎖和防盜安全拉鍊等，同時配有USB插孔，在旅途中為裝置隨插即電超便利。

UNIMAX另外兩款託運箱分別為25吋和28吋四輪行李箱，擁有上掀蓋的便利設計，在有限空間中開啟完全不佔用過多空間，簡單取物非常方便。而這兩款尺寸行李箱更加強了內部功能，使長途旅行打包更不費力。1:9分的上掀式結構及可擴充設計提供旅途完美便利的收納，內部更大、更深的收納空間，讓體積大的物品如運動器材、鞋類或安全帽等都可輕鬆收納，簡直是旅人們的福音，再多戰利品、紀念品通通裝得下，讓每一次旅行都能滿足地回家。此外，雙面捲起式分隔墊在添加和移除物品時，也提供了更大的靈活性。

極簡卻不簡單 絕美設計+抑菌科技 都會時髦咖必備

以極簡時尚作為設計核心的UNIMAX系列箱款共兩款顏色—拉絲黑和拉絲銀，內飾皆採用RecyclexTM 科技材質、再生Rpet內裡及拉鍊，以 100% 消費後回收 PET 塑膠瓶製成，實踐品牌的環保理念。提把、拉桿及內裡均採用Microban® 抑菌科技，可有效抑制細菌及黴菌滋生，也有助於減少異味和產品老化，並經科學證明，這種開創性塗層還可以最大限度地降低微生物交叉污染的風險，同時增強乾淨度並增加清潔的便利性。出於對耐用度的信心， Samsonite UNIMAX 系列擁有 10 年有限保修，以及電子設備和 USB 的一年有限保修，箱伴旅行長長久久。





為了滿足當今「想要一切」的旅人需求，UNIMAX開創了功能集大成的可能性，提供了包含移動便利性、最大化收納空間和簡約時尚美感，讓各式各樣的旅行都能成真，一箱在手，便能大膽追逐探索世界的旅行夢。

詳情請見官網：www.samsonite.com