2023國際連鎖加盟商機日 助臺灣業者布局全球

為積極協助臺灣連鎖加盟業者拓展海外市場，掌握疫後復甦商機，經濟部國際貿易局和外貿協會，在2023年「台北國際連鎖加盟展」春季展開展首日（2月10日），辦理今年度首場「國際連鎖加盟商機日–品牌商務媒合會」，邀請來自美國、加拿大、巴西、德國、阿拉伯聯合大公國、韓國、馬來西亞、澳洲等9國27位買主，與國內48家連鎖加盟業者進行視訊及現場洽談，計洽談123場次，商機預估約1,570萬美元。

2023國際連鎖加盟商機日，現場洽談熱絡。圖／貿協提供

臺灣的手搖飲已在國際打出知名度，但除了手搖飲外，買主對臺灣其他特色餐飲如水餃、炸雞、甜品等多元類別亦展現高度興趣，例如悟饕池上飯包、四海遊龍等知名連鎖餐飲都是買主指定洽談的對象，顯示臺灣的連鎖加盟品牌能量在後疫情時代的成長力道相當可期。

本次商機日有三分之一買主來自美國，顯見該市場潛力，其中，美國關島食品進口商Tai Fa的洽談代表Shyh Jye Huang表示，臺灣的水果茶產品深具特色，例如「一芳水果茶」在手搖飲品牌競爭激烈的關島市場頗能展現差異化，雙方預計於今年8月在當地新開幕的賣場開啟首店。另來自澳洲的GMP公司本業為醫藥和保健食品製造商，因意識到澳洲手搖茶飲商機蓬勃，有意另開展新事業，在本次洽談會中與以黑糖珍奶聞名的知名手搖飲品牌相談甚歡，極有潛力合作於當地展店。GMP對臺灣連鎖品牌在澳洲市場發展深具信心，表示未來亦可透過其本業的商務網絡，將臺灣連鎖品牌帶往印尼、越南等東南亞國家布局。

外貿協會副秘書長李惠玲、服務業推廣中心主任張曉茜、副主任蘇莉莉，與馬來西亞零售連鎖協會貴賓合影。圖／貿協提供

外貿協會董事長黃志芳在連鎖加盟展春季展開幕式致詞時亦表示，臺灣連鎖茶飲及特色美食，不僅在東協市場大放異彩，也積極前往歐美先進國家以及世界各國插旗，去（2022）年外貿協會辦理的美國臺灣形象展中，參與的連鎖業者每日限量的珍奶飲品吸引民眾大排長龍，大受好評，藉此機會更加提升臺灣連鎖加盟品牌的國際形象。未來將整合臺灣連鎖品牌供應鏈，把整個產業生態系一起推向國際舞台。

貿協為協助業者開發國際市場，也積極連結國際產業公協會，此次即由李惠玲副秘書長代表貿協與馬來西亞零售連鎖協會（Malaysia Retail Chain Association，MRCA）簽訂合作備忘錄，強化雙方的互惠合作。貿協亦將於今年7月組團參加該會所主辦的馬來西亞國際連鎖加盟展（MIRF），協助臺灣連鎖業者拓展深具潛力的馬國市場。

貿協與馬來西亞零售連鎖協會簽署合作備忘錄後大合照。圖／貿協提供

「國際連鎖加盟商機日」是臺灣連鎖加盟業者與全球市場買主接觸的最佳平台，也是促成國際代理加盟商機，征服全球的利器。隨著全球疫情逐漸緩解，貿協歡迎更多臺灣連鎖品牌業者一起前進，為後疫時期將回歸的市場經濟作好準備，貿協已針對連鎖加盟產業的重點市場規劃多項推廣活動，可上活動網站（ https://events.taiwantrade.com/2023franchise）查詢。