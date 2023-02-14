最適合泡茶的水 夏普逆滲透淨水器做得到

要品到一杯香茗，必須講究茶水火器四者相配，才能取得色香味俱全的好茶，對於水質，《茶經》說「山水上、江水次、井水下」意旨泡茶用山泉水最佳、江水次之、井水居末，然而好水取之不易，要如何才能喝到純淨好水呢？國內知名淨水器品牌夏普SHARP表示，現代人多會選擇去加水站取水，或在自家廚房安裝淨水器以取得飲用水，然而淨水器中不同的過濾層喝出來的口感也大不相同！其中RO逆滲透層是在原水端加壓使純淨的水分子穿透薄膜產生純水，更能將水中的重金屬雜質過濾乾淨，是許多習慣泡茶泡咖啡用戶的指定選擇。

對此，夏普為了能夠讓喜歡自己沖泡飲品的民眾輕鬆喝好水，祭出凡購買超淨RO柔順口感淨水器 WJ-RT01T即可加贈2支WK-PC02T濾芯（市價3,598元）優惠好禮，夏普表示，WK-PC02T是淨水器的第一道防線，可過濾掉9成以上大顆粒雜質，是許多用戶都會標配的一項濾芯產品，加上RO逆滲透層，達到層層把關的飲水安全，在疫情期間養成自我解決各種飲食需求的國人，購買該兩款功能濾芯上也有明顯上升的趨勢。

夏普說明，WJ-RT01T淨水器優越的市場表現，來自其在設計濾芯時，有別於傳統淨水器將水道固定在淨水器上，而是把水到與濾芯固定在一起，在定期更換濾芯時，也就順便把水道給更新，此舉不僅水道藏汙納垢的疑慮消除，水質口感體驗也更加的優秀了！

此外，在全台包含夏普震旦門市、夏普旗艦店、燦坤門市等超過70個據點，都有夏普系列淨水器的實機可以體驗，不論是輕薄省空間、輕盈好更換等優點，都能透過門市了解更多。