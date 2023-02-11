ZIHAN rose厄瓜多爾玫瑰永生花禮2023年情人節璀璨上市

科技藝術花藝品牌ZIHAN rose，近日推出2023年情人節特別花禮。多款高級訂製鑽石花束，不僅有結合科技與藝術的豐富色彩樣貌，更有一瓣瓣精心組成 愛心形狀的特製花朵花束。永遠盛開的花朵，象徵永不凋零的愛，此刻亦即永 遠。

ZIHAN rose唯一採用厄瓜多爾玫瑰，經過赤道驕陽的炙烈，與高海拔山區嚴酷的低溫，日夜巨大溫差的考驗，綻放出一朵朵花體碩大、花瓣豐厚、色澤 飽滿的地球自然界奇蹟。 在玫瑰花開至極致美艷的那一瞬間，以高科技工藝將時間暫停，在百道複雜工 序中一一精心脫水、乾燥、脫色、染色，製成永生花。每一朵都具有天鵝絨般 的鮮花質感，且無花粉、花香等致敏、致腐物質。

每一束花束都如同打磨每顆鑽石至本身最美的樣態，在閃耀著未來科技光芒 的銀色折射面環繞下，不凋的玫瑰藝術品熠熠生輝，將唯一的性格氣息展現 極致，以光彩動人之姿翩翩起舞。每件作品都是特別的存在，傳達「你是世上獨特唯一」的意念，給那位最特別的人，是今年情人節的最佳獻禮。

ZIHAN rose閃耀著科技烏托邦色彩，結合自然之美、科技工藝、和藝術靈感， 在2023年情人節，特邀新生代插畫家以「宇宙追尋」為主題進行創作，描述 穿越星系尋找的完美之愛。主人公在星際旅程間，變幻著新世界的繽紛、愛情的萌發，在內心找到眼睛無法測度的力量，並迸發心心相印的炙熱能量。

ZIHAN rose為時尚花藝藝術家翁子涵所創立的花藝品牌，獲日本AUBE高端永生花證照 肯定。結合藝術靈感、未來科技色彩，以及來自厄瓜多爾的Rose Amor永生玫瑰，將自然界孕育的奇蹟花朵，打造為最獨特的花藝藝術品。建構充滿無 限想像、最美的烏托邦世界。