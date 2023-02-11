女力崛起 夏荷米女性塑身衣 帶領萬名會員兼顧家庭和事業

夏荷米SHM科技啟動「好好分享美學平台」，掀起女性朋友「共享」美學知識與數位資源新趨勢，透過line一鍵「分享」商品鏈接，就能輕鬆的「立享」購物利潤回饋

以東方傳統養護理念為基礎，結合現代化科技塑形技術，並根據亞洲女性身形特點和行為習慣，建立出科學、舒適、親民的女性塑身產品，夏荷米SHM科技美學，10日在台中新天地餐廳舉行2023年全國春酒晚宴暨「好好分享美學平台」啟用儀式，現場邀請會員、經銷商和供應廠商等貴賓，熱鬧隆重登場。

夏荷米SHM科技美學執行長陳麗蕙表示，全球疫情肆虐下，讓整體產業幾近停滯二至三年，今年以賦羽展翅為主題，象徵公司今年將開啟女性機能塑身衣的新篇章，目前夏荷米SHM旗下共有塑身衣、女性內衣、保養品等三大類產品，以美人計塑身衣來說，本著品質與機能為先的原則，與全球知名企業-萊卡公司及全球紡織機指標場-卡爾邁耶公司合作，從原材料到工藝都進行嚴格把關，為塑身衣品質提供最完善的保證。

陳麗蕙執行長表示， 夏荷米SHM科技美學所開發出的美人計塑身衣在腹部地方，添加上品砭石，以及鍺元素，輔以膠原蛋白的面料，讓女性穿著不僅舒服貼身，更能兼具保養機能，由於整件塑身衣沒有膠條及鋼圈，整體重量大約1-2顆的雞蛋重量（約93克），約一般市售的1/3重。 圖/王妙琴

由於重量輕，輔以舒適面料，可以讓亞洲女性完整雕塑身形，縱使穿了一天，也能輕鬆自在，沒有惱人的異味產生，也因為諸多特點，讓夏荷米SHM所推出的科技塑身衣，成功登上米蘭時尚週，也是國內塑身衣品牌唯一具此殊榮的品牌。

好好分享美學平台 提升女力自信快樂

此次春酒晚宴上，夏荷米SHM科技美學亦啟用品牌數位新平台-「好好分享美學平台」，執行長陳麗蕙指出，在疫情期間，為了能讓塑型老師能在疫情期間，維持正常運作，夏荷米SHM科技美學所首創的『好好分享美學平台』，整合時下流行的數位女性課程，直播帶貨、FB、LINE等社群平台串接，讓加盟者或是消費者，在家也能透過簡單分享，輕鬆獲取掌握夏荷米優惠好康資訊。

陳麗蕙說，面對千變萬化的創業市場，打造數位整合平台，可說是簡單有效的提昇品牌競爭力的方式之一，由於自身經歷，發現許多女性朋友在進入婚姻後，就慢慢與社會脫節，針對有創業夢想的女性，陳麗蕙率領團隊所開發的『好好分享美學平台』，秉持「共享美麗、分享社群、立享回饋」的原則，三享合一，就是希望與女性朋友「共享」美學知識與數位資源，並且透過line社群的一鍵「分享」商品鏈接，就能輕鬆的「立享」購物利潤回饋，兼顧生活品質與收入，和聰明的新時代數位消費商一樣，不受時間與空間限制，24小時都能隨時隨地創造經濟自由的生活，更讓夏荷米SHM科技美學再創業界新篇章。