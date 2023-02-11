《繁花錦簇2023》獻給媽媽《愛》攝影展

無論走多遠，心中永遠眷戀您，媽媽的一生如同含苞的花兒綻放美麗後又再回到原點。媽媽不是客家人卻因嫁客家人而說得很棒很好聽的音調，因為她的引導，喬瑟亞和雨田日比才能持續展覽到今整整十年，從前古人說：十年論劍，的確有很深的人生藝術奧妙在裡面。生如夏花之絢爛，逝如秋葉之靜美，願羽化的她傾聽到《繁花錦簇2023》的展在為她和世界上的人們不斷祈禱著！ ( 喬瑟亞JosieXie )

2014 台北藝術攝影博覽會首度參展至今，擁有十年亮麗展出經歷的 喬瑟亞JosieXie ， 喬瑟亞 & 雨田日比《繁花錦簇2023》攝影展將於2023/3/4-25日，在桃園市觀音區崙坪地景文化園區<客家工藝館>開展，以獻給媽媽《愛》攝影展，望各界喜歡攝影與藝術的朋友都能共襄盛舉。

雨田日比-岩情。圖／喬瑟亞提供

喬瑟亞JosieXie、1966年生，大學修心理。 愛上藝術的喬瑟亞 ，2015進修「建築與文化資產研究所」聯合國教科文組織與無形文化遺產課程。經不斷探索，找到了表達自我最好的方法—攝影 ，決心成為一自由攝影藝術創作者，終走出一條自己風格的路！

JosieXie 喬瑟亞Blog:http://josie-xie.blogspot.tw/

(客家工藝館地址：桃園市觀音區學府路350巷120號，電話：034984602)