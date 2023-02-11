全國電子推出空調早販好禮搶先GO 免費到府場勘加碼送10大好禮

近來天氣變化大，尤其在入夜後溫度易驟降，沒有「暖氣」空調稍微調適一下，可能會影響睡眠品質及早晨起床時的精神；另外一方面，父母也會擔心半夜孩子踢被著涼，引起感冒看醫生吃藥，令人感到憂心。

因此，家家戶戶須安裝一台四季皆宜的冷暖空調，已是必然趨勢。而民眾想要找到好空調好服務，又想省荷包，全國電子聽到民眾的心聲，貼心推出「全民有禮！空調早販好禮搶先GO，早鳥再享到府免費場勘」服務，更加碼贈送10大好禮，讓您不僅裝好空調享受好服務，守護家人睡眠品質且還能滿載而歸。

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全國電子推出一台四季皆可以使用的冷暖多功能空調，兼顧除濕、送風等機能，在台灣相對多雨且悶熱環境中是民眾所需要的產品，不只入夜睡覺，甚至在白天也可使用。搭配「節能省電」設計，在正常使用情況下，消費者無需擔心過度高昂的電費。而每到夏季就會出現大排長龍預約安裝、清洗空調的消費者，可以把握好時機，趕緊前往全國電子參觀選購，讓全家大小享受良好的居家空氣品質。