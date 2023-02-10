來自日本 炫目遠距 Metal Factory A10 STR開球木桿即將導入

日本知名量身訂作精品球具品牌「神之鋼」(Metal Factory)，每次推出新球桿都引發驚豔！即將導入台灣的全新A10 STR開球木桿亦復如是！SKY代表天空，也代表上一代的A9 SKY；STR代表星星（star），也代表新一代的A10 STR。意思是，從A9 SKY到A10 STR，能讓你的開球不僅飛上天空，更要一舉飛入星空，超越天際的境界！神之鋼新球桿象徵Metal Factory在時隔三年後再度推出新款開球木桿之後，所保持的強烈自信心。

那麼，相較於上一代的A9 SKY，新問世的A10 STR究竟有何不同？首先，透過複合材質的運用，來改變桿頭重心位置。A9 SKY是全鈦合金桿頭搭配桿底配重，A10 STR則是首款運用碳纖維材質的Metal Factory開球木桿：在桿底趾部配置重僅1.4克的輕量碳纖維，同時在桿底跟部內置14克SUS鋼配重。藉由10：1的跟趾部配重，來有效縮短桿頭重心距離。這樣的設計能使桿面在擊球瞬間更容易回正，帶來更扎實且更高效的擊球品質。換成球友們常講的白話，就是能把球「包住」，狠狠地轟出去。

A10 STR為滿足全差點球友，桿頭造型緊湊，桿面較高，能帶來後旋更少且更具穿透力的強勁彈道。 圖／業者提供

在桿頭形狀上，A9 SKY儘管只有455cc，但桿頭造型較扁平，瞄球時的投影面積較大，這樣的設計帶來較深且較低的桿頭重心位置（重心深度41.8mm、重心高度34.6mm），著重易打性與高出球。A10 STR的桿頭為460cc，但造型較緊湊、桿面較高。這樣的設計創造較淺且較高的桿頭重心位置（重心深度37.6mm、重心高度35.4mm），帶來出球角度略低、後旋更少且穿透力十足的強勁彈道。不過，依舊出色的慣性矩與容錯率，讓其擊球性能能適合全差點球友。

A10 STR也是第一款搭載可調式插鞘的Metal Factory開球木桿，能調整桿面仰角、躺角與偏角，讓技師在量身訂作時更有彈性。規格部分，則有9.5與10.5度可選。同樣的，透過鏡面研磨加工與IP真空電鍍的桿頭，不管是天空藍或宇宙黑，都沿襲了Metal Factory一貫的迷人韻味與魅力。此外值得一提的是，除了合格版的A10 STR開球木桿外，高反發版的Hi A10 STR開球木桿也即將上市。Hi A10 STR是市面上少見的低後旋高反發開球木桿，能為球友帶來更快球速、更低後旋與更遠距離！