空氣力學真霸主AEROJET開球木桿領銜 COBRA GOLF力推2023全新AEROJET噴射機家族球桿

全球高爾夫球具創新領導者COBRA GOLF榮膺業界眾多「首創」頭銜：首創多功能球桿、首創碳纖維桿身、首創單一長度鐵桿組、首創搭載智能科技球桿與 3D 列印技術等，無論在科技研發、創新造型、亦或是製程精進，COBRA GOLF 無不引領業界先鋒，敢於挑戰不同。邁入 2023 年之際，COBRA GOLF 祭出全新 AEROJET 家族系列球桿，首發推出空氣力學霸主 AEROJET 開球木桿，延續上一代 LTDx 系列讓人驚豔的設計和性能，首度採用大膽創新的全新空氣力學造型，以提供更快的桿頭速度和出球速度。為全方位滿足不同球員的最適需求，COBRA 透過策略性調整桿頭外型與配重位置，提供三種不同性能 AEROJET 系列開球木桿讓球友做選擇，並採用首款懸浮配重設計：PWR-BRIDGE 配重科技，運用高於桿底的內部橋狀結構，帶來更低且更靠前的桿頭重心位置。2023 年 COBRA 將引領球友們邁入超高速與極遠距的全新王者高球世代。

在球星Rickie Fowler協助研發下，COBRA AEROJET系列球桿球速更快、出球角度更高，甜蜜點也更寬廣。 圖／業者提供

空氣力學霸主 AEROJET 開球木桿的先進空氣力學造型，是 COBRA 多年來和許多揮桿速度紀錄保持者的超級重砲手所共同研發打造的完美成果；搭載 PWR-BRIDGE 配重系統，創新吊橋式配重設計使桿面與桿底無限靈活，同時降低並前移重心，讓桿底構造更具彈性來改善能量傳遞，從而釋放巔峰球速；採用新鍛造 PWRSHELL 杯狀桿面，極致靈活，實現更快球速與更高出球角度，搭配 H.O.T（Highly Optimized Topology高度優化拓撲）桿面科技運用人工智能與機器學習，創造出 COBRA 最火熱的領航科技，運用策略性厚度配置創造出 15 個「熱區」，擴大桿面甜蜜區域以提升擊球效率與球速表現；而比普通碳纖維薄 30% 的薄層碳纖維結構，配置在桿頭冠部與底部，打造輕量而堅固的底盤；兩種可調式配重螺絲能機動鎖在跟部與趾部位置，有效降低桿頭重心位置（接近零）以改善出球和後旋。可擊出筆直與小左曲球路。

為全方位滿足不同球員的最適需求，COBRA 透過策略性調整桿頭外型與配重位置，提供三種不同性能 AEROJET 系列開球木桿讓球友做選擇：1、AEROJET LS 提供激進的空氣力學造型和瞄球時的精緻輪廓，專為需要低彈道和低後旋的好手而設計，擁有最大的操控性與控制性，為了增加可調性，兩個配重螺絲位於桿底前側的跟部與趾部，能幫助球技較佳者微調出直球或偏右弧的彈道，透過機器人測試，AEROJET LS 開球木桿能增加桿頭速度最多達1.5mph，讓其成為 COBRA 史上最快且最具空氣力學性能的開球木桿；2、AEROJET 適合的球友類型最廣泛，融合低後旋性能與穩定性，其特色是採用空氣力學造型以實現更快的揮桿速度，桿底後側有一個配重螺絲，帶來筆直的球路、讓人驚豔的容錯性、以及最快的速度與最遠的距離，強調後方與跟部配重，優化左曲球路表現；3、AEROJET MAX 融合空氣力學造型、最大穩定性與左弧球路選項，讓球友可使用桿底後緣與跟部的配重螺絲來調整球路，球友就能體驗到超穩定的高彈道小左弧，如果把較重的配重螺絲放在跟部，則更容易打出明顯的左弧球，同時提供絕佳穩定性與容錯率。

極限速距王AEROJET超級鐵桿組因採創新PWR-BRIDGE配重，能更利於釋放力量和距離！ 圖／業者提供

「全新 AEROJET 開球木桿系列的空氣力學造型是我們迄今為止最創新的代表作」COBRA Golf 創新研發副總 Mike Yagley 說：「我們持續在流線造型、最佳配重與彈性等方面取得完美平衡，為球員帶來最快的桿頭速度和最理想的出球狀態，進而增加距離。」此次除了創新空氣力學霸主 AEROJET 系列開球木桿之外，還有與其搭配的 AEROJET 球道木桿，運用和 AEROJET 開球木桿相同的 PWR-BRIDGE 配重系統、搭載 H.O.T. 桿面科技的 PWRSHELL 嵌入式桿面與碳纖維頂冠，COBRA的工程師能夠將桿頭重心前移以獲得更快的速度和更低的後旋，同時創造出彈性更好的桿面和桿底區域，進而最大化速度與距離。 AEROJET球道木桿也提供三種型號，以滿足所有類型的球友：

//AEROJET LS (Low Spin，低後旋)開球木桿：

COBRA 的低後旋球道木桿，針對揮速較快的球友所設計，以較靠前的配重創造較低、操控性較佳的彈道。PWR-BRIDGE 配重與 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技共同運作，透過低前重心與更有彈性的桿面與桿底區域，最大化擊球瞬間的能量傳遞；搶眼的輕量無塗裝碳纖維頂冠能省下重量，配置到桿頭低前處，實現更易打的桿頭性能；可調式配重系統具有兩個靠前桿底配重螺絲，可配置在跟部或趾部，以微調右弧球路。

//AEROJET開球木桿：

標準版的 AEROJET 是針對那些追求輕鬆打高、打遠與超大容錯性的大眾球友所設計，固定配重螺絲鎖在桿底後緣能增加容錯性、創造高出球角度，而 PWR-BRIDGE 配重系統與 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技則透過低前重心與更有彈性的桿面與桿底構造，帶來更快的球速，輕量碳纖維頂冠進一步將桿頭重心由桿頭上半部往下移。

//AEROJET MAX開球木桿：

COBRA容錯率最高的球道木桿，結合了標準版 AEROJET 的速度與容錯性，再加上更高的出球與左弧設定，可調式配重系統提供兩個配重螺絲，能放置在桿底後方或跟部，在容錯性與左弧傾向之間做調整。PWR-BRIDGE 配重系統與 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技利用低前配重與最佳化的桿面設計，帶來最快的球速；碳纖維頂冠則有助降低桿頭重心位置，拉高出球角度。

AEROJET 家族的最後成員 AEROJET混血桿，這款新球桿具有全新造型：低跟部、圓弧頂冠、以及稍微揚起的桿頭後端，加上和 AEROJET 開球木桿與混血桿相同的 PWR-BRIDGE 配重和 PWRSHELL H.O.T. 桿面科技，AEROJET 單一長度混血桿以較短的桿身配置來和單一長度鐵桿組成複合球桿組，但由於其高出球角度與容錯率，也得到不少並非使用單一長度鐵桿的球友青睞。