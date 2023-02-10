南僑水晶五效合一洗衣精新上市 家樂福獨家販售中

老字號洗衣大廠「南僑水晶」是在台扎根70年的製「皂」專家，近期隆重推出「五效合一液體皂」，於2022年12月27日起在「家樂福」獨家販售，其標榜HE高效能標章、室內晾衣、一家大小都適用的五效合一洗衣液體皂，甫上市即佳評如潮，吸引眾多網友瘋搶囤貨，成為今年業界的狠角色！

五效合一洗衣液體皂擁有he高效能標章，是最佳洗衣神隊友。圖／業者提供

因應現代消費者洗衣習慣，南僑水晶不斷推陳出新，看準天然環保「皂」趨勢及「多功能」洗劑商機，推出「五效合一洗衣液體皂」，主打多功能洗衣，一次滿足消費者洗衣常見需求。此外，五效合一洗衣液體皂擁有「he高效能標章」，具有低泡沫、好沖洗、不殘留的特性，僅需一次洗程即可洗淨，不僅省時還省水，減輕消費者的家務負擔，是最佳洗衣神隊友，且不分機型，無論是直立或滾筒式洗衣機，亦或是洗劑自動投入機型皆可使用。

「鎖蓋式軟罐包」，邀消費者一起行動維護環境。圖／業者提供

隨著環保減塑意識逐年提升，「南僑水晶」亦跟隨趨勢，五效合一包裝使用「鎖蓋式軟罐包」，減少塑膠瓶罐，友善愛護環境，讓消費者可以透過消費來支持綠色生活，以上種種就是「五效合一洗衣液體皂」一推出就斬獲許多好評，受到眾多消費者喜愛的關鍵！

相關資訊，請上南僑水晶官方網站：https://bit.ly/3jJThxd