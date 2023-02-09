免費登入VEXMETA 輕鬆接軌元宇宙時代

有別坊間專注於虛擬土地及 GameFi 行銷的元宇宙，VEXMETA旨在提供一個用戶主導的元宇宙生活化社區體驗，包括娛樂、旅遊、展覽、遊戲、教育、購物等沉浸式體驗，帶領用戶探索豐富的虛擬第二人生，讓元宇宙體驗從此不一樣，亦不再局限於小衆。VEXMETA更不斷推出與知名國際IP (知識產權) 合作項目，最新登場的全球唯一項目包括：日本動畫製作公司 Tatsunoko Production 的龍之子元宇宙展覽；熊本縣政府及株式會社旭通 DK 的 Kumamon Land 元宇宙旅遊。

除了元宇宙IP區域須持有指定IP公仔及禮品套裝內的NFT進入外，VEXMETA 設有 VPlaza 免費遊戲區，亦免費開放汽車博覽、國立故宮博物院等虛擬展區，更多體驗陸續登場。用戶簡單於 VEXMETA.io 免費註冊，即可以 VEXMETA 應用程式開展元宇宙之旅。透過第二人生的多元體驗，用戶更可賺取 VEXdora (VEX幣)，以「體驗賺取更多體驗」。

Kumamoto Castle 熊本城。圖／VEX Limited提供

Kumamon Land 日本官方加「萌」

邁進元宇宙旅遊新時代，VEX 與日本熊本縣政府及ADK(株式會社旭通DK) 攜手合作，推出神奇夢幻的 Kumamon Land。熊本熊幸福部長帶領用戶，投入VEXMETA沉浸式虛擬日本旅遊！

要玩得盡慶，當然要相約好友，一起以熊本熊的專屬造型盛裝打扮，入園應援，將 56 款最萌熊本熊造型 NFT「晒冷」！只需 $65 美元即可擁有「Kumamon Land 盲盒套裝」，持有人可無限次進出 Kumamon Land (元宇宙旅遊)，更可享官方授權禮品套裝與、熊本熊手辦公仔及熊本熊造型 NFT (Kumamon Land NFT)，感受四重快樂的元宇宙奇妙旅程！

透過真實虛幻的交錯，重拾日本「龍之子」動畫經典

適逢「龍之子」成立六十周年，VEX很榮幸獲得世界知名日本「龍之子」的信任，跳出傳統領域，授權發售NFT，並籌辦首個虛擬展覽館。「龍之子元宇宙展覽」分三階段進行，合共推出 15 個「龍之子」 IP 的元宇宙虛擬展覽，並推出限量「龍之子手辦公仔及 NFT 盲盒」。

「龍之子元宇宙展覽」第一波，將會推出 5 個「龍之子」 IP 的元宇宙虛擬展覽，包括：《乞嗤大魔王》、《功夫貓黨》、《神勇飛鷹俠》、《小蜜蜂尋親記》及《宇宙騎士利刃》。展覽館設有主題遊戲、流動影像、手稿鑑賞等多種娛樂體驗。透過龍之子深受歡迎的角色及故事，加上元宇宙科技，NFT 持有人可化身成著名動畫角色，享受沉浸式體驗，漫遊「龍之子」虛擬的領域！

龍之子展館包括《神勇飛鷹俠》、《乞嗤大魔王》、《功夫貓黨》、《小蜜蜂尋親記》。圖／VEX Limited提供

2023年與全球 IP 時刻相聚互動

VEX Limited行政總裁及創辦人馬家榮先生表示：「近年，許多企業從數字化發展繼續前進，但對大眾而言，元宇宙是新事物，不知道它如何與現實世界接軌。VEX 創建社區生態系統，提供第二人生體驗，開放 VEXMETA 帶領元宇宙初學者踏出第一步，並全力投入元宇宙發展，VEX 投資於將科技、IP 和品牌結合在一起，與企業及大眾一起邁進元宇宙時代。」

VEXMETA 應用程式已在 App Store 及 Google Play 上架，下載及註冊後，即可輕鬆暢遊元宇宙虛擬世界。用戶可以在 VEXMETA.shop 選購各款盲盒，以獲取手辦公仔、實體精品、NFT 及元宇宙體驗。一浪接一浪的精彩 IP 項目將於 2023 年登場，為大眾締造更豐富的元宇宙體驗！

免費下載VEXMETA

iOS版：https://apple.co/3TKRkgU

Android版：https://bit.ly/3ANGdvg