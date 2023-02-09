免費登入VEXMETA 輕鬆接軌元宇宙時代

龍之子元宇宙展覽。圖／VEX Limited提供
龍之子元宇宙展覽。圖／VEX Limited提供

有別坊間專注於虛擬土地及 GameFi 行銷的元宇宙，VEXMETA旨在提供一個用戶主導的元宇宙生活化社區體驗，包括娛樂、旅遊、展覽、遊戲、教育、購物等沉浸式體驗，帶領用戶探索豐富的虛擬第二人生，讓元宇宙體驗從此不一樣，亦不再局限於小衆。VEXMETA更不斷推出與知名國際IP (知識產權) 合作項目，最新登場的全球唯一項目包括：日本動畫製作公司 Tatsunoko Production 的龍之子元宇宙展覽；熊本縣政府及株式會社旭通 DK 的 Kumamon Land 元宇宙旅遊。

除了元宇宙IP區域須持有指定IP公仔及禮品套裝內的NFT進入外，VEXMETA 設有 VPlaza 免費遊戲區，亦免費開放汽車博覽、國立故宮博物院等虛擬展區，更多體驗陸續登場。用戶簡單於 VEXMETA.io 免費註冊，即可以 VEXMETA 應用程式開展元宇宙之旅。透過第二人生的多元體驗，用戶更可賺取 VEXdora (VEX幣)，以「體驗賺取更多體驗」。

Kumamoto Castle 熊本城。圖／VEX Limited提供
Kumamoto Castle 熊本城。圖／VEX Limited提供

Kumamon Land 日本官方加「萌」

邁進元宇宙旅遊新時代，VEX 與日本熊本縣政府及ADK(株式會社旭通DK) 攜手合作，推出神奇夢幻的 Kumamon Land。熊本熊幸福部長帶領用戶，投入VEXMETA沉浸式虛擬日本旅遊！

要玩得盡慶，當然要相約好友，一起以熊本熊的專屬造型盛裝打扮，入園應援，將 56 款最萌熊本熊造型 NFT「晒冷」！只需 $65 美元即可擁有「Kumamon Land 盲盒套裝」，持有人可無限次進出 Kumamon Land (元宇宙旅遊)，更可享官方授權禮品套裝與、熊本熊手辦公仔及熊本熊造型 NFT (Kumamon Land NFT)，感受四重快樂的元宇宙奇妙旅程！

透過真實虛幻的交錯，重拾日本「龍之子」動畫經典

適逢「龍之子」成立六十周年，VEX很榮幸獲得世界知名日本「龍之子」的信任，跳出傳統領域，授權發售NFT，並籌辦首個虛擬展覽館。「龍之子元宇宙展覽」分三階段進行，合共推出 15 個「龍之子」 IP 的元宇宙虛擬展覽，並推出限量「龍之子手辦公仔及 NFT 盲盒」。

「龍之子元宇宙展覽」第一波，將會推出 5 個「龍之子」 IP 的元宇宙虛擬展覽，包括：《乞嗤大魔王》、《功夫貓黨》、《神勇飛鷹俠》、《小蜜蜂尋親記》及《宇宙騎士利刃》。展覽館設有主題遊戲、流動影像、手稿鑑賞等多種娛樂體驗。透過龍之子深受歡迎的角色及故事，加上元宇宙科技，NFT 持有人可化身成著名動畫角色，享受沉浸式體驗，漫遊「龍之子」虛擬的領域！

龍之子展館包括《神勇飛鷹俠》、《乞嗤大魔王》、《功夫貓黨》、《小蜜蜂尋親記》。圖／VEX Limited提供
龍之子展館包括《神勇飛鷹俠》、《乞嗤大魔王》、《功夫貓黨》、《小蜜蜂尋親記》。圖／VEX Limited提供

2023年與全球 IP 時刻相聚互動

VEX Limited行政總裁及創辦人馬家榮先生表示：「近年，許多企業從數字化發展繼續前進，但對大眾而言，元宇宙是新事物，不知道它如何與現實世界接軌。VEX 創建社區生態系統，提供第二人生體驗，開放 VEXMETA 帶領元宇宙初學者踏出第一步，並全力投入元宇宙發展，VEX 投資於將科技、IP 和品牌結合在一起，與企業及大眾一起邁進元宇宙時代。」

VEXMETA 應用程式已在 App Store 及 Google Play 上架，下載及註冊後，即可輕鬆暢遊元宇宙虛擬世界。用戶可以在  VEXMETA.shop 選購各款盲盒，以獲取手辦公仔、實體精品、NFT 及元宇宙體驗。一浪接一浪的精彩 IP 項目將於 2023 年登場，為大眾締造更豐富的元宇宙體驗！

免費下載VEXMETA

iOS版：https://apple.co/3TKRkgU

Android版：https://bit.ly/3ANGdvg

文 郭靜芝