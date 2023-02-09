台灣福斯汽車多元優購起跑 入主The Tiguan Allspace或The Arteon 330 TSI好實惠

接續22年銷售好光景同時迎接兔年車市，台灣福斯汽車力推多元購車方案，凡於2月24日(含)前入主指定車型並完成領牌即可獲得免費首次換油基礎保養(不含工資)。其中The T-Cross 230 TSI Style Design適用早鳥專案，可獲三次換油基本保養(不含工資)；而Volkswagen車主舊換新購車補助方案亦同步實施中，依換購指定車型最高享50,000元舊換新購車補助金。

現在入主The Arteon 330 TSI Elegance Premium及R-Line即可享高額低利貸款方案，低頭款68,000元起，月付僅20,888元。圖／業者提供

台灣福斯汽車開年首推七人座休旅首選-The Tiguan Allspace，標配4MOTION Active Control主動式智慧型四輪驅動系統及IQ. LIGHT LED Matrix矩陣式頭燈，即日起凡入主全新年式The Tiguan Allspace即贈第五年至第六年延長保固(價值51,400元)及車主舊換新補助。另就該廠絕美旗艦之作-The Arteon 330 TSI Elegance Premium及R-Line車型，可享高額低利貸款方案，低頭款68,000元起，月付20,888元，同時加贈第五年至第六年延長保固。