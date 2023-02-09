YAS鞋類洗護迎合時下需求　春季加盟展推出10萬元創業補助優惠　

「2023台北國際連鎖加盟大展─春季展」於明(10)至13日假台北世貿一館熱烈登場，其中連鎖產業以手搖飲、火鍋餐飲品牌為參展大宗。而台灣餐飲手搖業競爭對手與產業飽和度均高的情況下，其他新興產業則開始嶄露頭角，擴展市場並鞏固產業競爭力。

Young Americana Supply（YAS）品牌以原本鞋類周邊產品銷售，於2019年擴大服務項目成立「YAS鞋類洗護中心」，提供鞋類、帽類、運動包的專業清潔保養服務。在此次展會中，以「低成本、高生活服務需求」，作為和餐飲品牌與同業差異化的加盟特色與策略，歡迎有志一同的創業主至YAS攤位D107參觀了解。

經濟部認定優質品牌 數位轉型、複合式經營提升來店客單價

YAS鞋類洗護中心主要提供球鞋專業清潔和鞋類保養服務，另外也包含鞋類周邊洗護產品、服飾、鞋款等運動小物的販售，以專業技術與品牌口碑，榮獲2022年「經濟部商業司」認證台灣優質連鎖品牌，並代表我國至海外參展。隨著鞋款推陳出新，民眾對於鞋類保養需求也大幅增加。因應市場需求，YAS進而推出皮革補色／改色、麂皮補色、鞋底貼膜等進階修護服務。另外攜手日本真假鑑定服務權威平台「FAKE BUSTERS 仿剋」，提供民眾「球鞋專業鑑定」服務，未來YAS將再新增「球鞋交易」服務，主攻年輕族群與球鞋收藏家市場。

YAS菲律賓參展。圖／YAS 提供

物料、租金、人力成本易掌控 優於熱門餐飲加盟

目前YAS每間店面每月維護約600至800雙鞋，針對同業競爭，YAS擁有線上下單、配送等服務，擁有更高便利性、清潔價格公開透明，可保障顧客消費品質。相較於常見手搖飲、火鍋連鎖品牌，YAS提供鞋類清潔保養服務是屬於生活服務類的剛性需求，不會缺乏客源與出現價格浮動問題。一間店面只需1至2人即可運營，店面積也僅需10至12坪，因此在成本上，原物料、租金、人力成本也相較於餐飲加盟需求低，加盟主營運成本控制較易掌握。

台北春季加盟展 提供10萬元創業優惠

YAS於春季加盟展祭出優惠，加盟金包含整店裝修、商圈評估、技術轉移、教育訓練、行銷課程等，更加碼提供加盟主10萬元創業補助優惠，並協助取得低利率貸款，讓創業加盟主在起跑點即獲得資金與技術上的支持。

數位轉型成功的YAS鞋類洗護中心除了販售鞋類周邊產品外，最重要的是，服務項目能於線上與線下同時進行，網路與實體店面並行擴展銷路，觸及更多潛在消費者，相較於同業更顯出專業與特色，顛覆傳統洗鞋店格局，同時也增加業績來源。台灣洗鞋店龍頭YAS目前已有38間店點，未來也將繼續將服務項目擴大，致力於產品研發與服務創新，持續於洗護品牌中保持最高競爭力。詳情可查詢YAS鞋類洗護中心加盟網站：https://www.yasscc.com/、加盟專線：(02)2351-6278分機101