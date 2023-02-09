Aruba分析零售業者應用科技的五大方法 出爐

Aruba與全球趨勢研究機構Foresight Factory列出五種零售業者運用科技技術的方法

Hewlett Packard Enterprise（NYSE：HPE）旗下子公司Aruba發布新趨勢預測調查結果，分析零售業者如何運用科技技術，在未來12至18個月內滿足客戶日益增長的需求，並克服運營挑戰。

在這個充滿不確定性的大環境中，消費者愈來愈渴望擁有個人化的品牌體驗，在2023年，顧客對消費方式與內容將更加精打細算。零售業者必須提供更靈活彈性和量身訂作的購物體驗，以維持線上與實體商店客戶的忠誠度以及吸引新客戶。而IT團隊為了支援持續進步的科技技術，同時確保運營順暢，將因此面臨沉重負擔。

為了在新的一年協助零售業者，Aruba與全球趨勢研究機構Foresight Factory合作探討2023年改變零售體驗的五種方式，並分析對負責提供這些方式的IT團隊和網路所造成的影響。此研究結果為網路即服務（NaaS）等靈活的網路消費模式提供了有力的論點。這類消費模式能減輕網路與IT團隊的負擔、提升擴充力，進而提供更著重於業務成效的解決方案。

1.零售業者將為實體店購物者提供沉浸式的數位體驗

當零售業者試圖吸引顧客重返實體商店，他們將會加強運用科技來提供沉浸式的店內購物體驗，並創造差異化。在消費者結帳前，他們可以透過AR與VR了解這些產品如何應用在日常生活中，並完全沉浸在零售業者提供的使用體驗（UX）。

2.貨物配送方式更多元化

愈來愈多消費者希望能依照自身需求，選擇更彈性的時間與地點配送方式。零售業者與雜貨業者將結合傳統配送方式與「幕後店」（dark store）、微型配送中心、快閃店，以及隨選外送等方式，利用混合配送模式來交付訂單。透過更強大的地理位置定位服務與行動商店，零售業者可以將銷售點直接帶到消費者家中或工作場所。

3.打造智慧商店，讓購物更愉快且有效率

電子商務導致競爭更加激烈，因此實體商店不僅要致力提升顧客滿意度與提供個人化服務，還要提高運營效率。實體商店將具備更廣泛的網路連線能力，並提供智慧試衣間、出口自動服務等創新功能，增加顧客的購物體驗。安裝於店內的物聯網（IoT）感測器也會提供即時分析資料，以協助降低運營成本並達成永續發展的目標。

4.利用智慧庫存分析資料，維持顧客忠誠度

在這個「即時滿足」的時代，顧客期望零售業者適時提供他們需要的東西，而且不容許業者違反既定承諾。未來，零售業者將會更廣泛使用自動化與預測工具來準確追蹤庫存狀況，並即時滿足消費者需求。倉庫與配送中心的智慧型機器人將提供更加智能化的營運，訂製零售模式將成為主流，進而減少浪費與庫存過剩。

5.串流形式的展示廳（Showrooming）

隨著品牌業者積極打造創新的展示廳模式，實體商店將更頻繁地透過直播與顧客互動，讓他們一窺幕後花絮。提供這類體驗可帶給消費者更在地化的感受，並讓零售業者充分運用實體商店的空間。

「不論是沉浸式體驗、直播或新配送方式，為了持續發展業務，零售業者對科技運用的要求日益攀升且日趨複雜。同時，重要、創新且現代化的科技需要合適的基礎架構為後盾，」Aruba 台灣區總經理蔡政修表示。「面對不斷發展的變化，零售業者必須具備預測能力，並確定其網路可以靈活因應持續增長的消費者需求，而且IT團隊不會被持續數位化帶來的沉重負擔壓垮。」

「 為了達成這些目標，零售業者需要重新思考他們的網路營運方式，例如採用NaaS等獨特的消費模式，確保自己有能力因應需求的變化，同時擁有高效能、安全、可靠且自動化的網路來支援此技術，並能利用即時分析資料來推動直接與顧客互動的計畫與智慧商店計畫。」

關於 Foresight Factory

Foresight Factory透過消費者趨勢分析以及從資料獲得的洞見幫助客戶「看得更遠」，讓他們藉由獨到且更明智的見解預見未來。透過人類和機器智慧的結合，客戶可以準確解讀不斷變化的行為和訊號，以了解對時下與未來消費者最重要的事情，並讓品牌業者知道該做什麼、時機點和動機。

Foresight Factory在倫敦、紐約和新加坡設有專業團隊解密全球趨勢，以實現四個策略目標：消除不確定性、強化品牌相關性、促進長期發展和最佳化支出。