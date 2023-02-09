日立冷氣 升級極品空氣淨化網

2月1日至4月30日期間內購買日立變頻式、分離式冷氣或窗型冷氣即可以獲得世界名牌好禮

日立冷氣連續21年獲得空調類白金獎、連續14年銷售第一好成績，成為最受喜愛的空調品牌，並於8日舉辦2023年新品發表會。日立冷氣整合家用空調與商用產品埋入除濕機、全熱交換器，以及淨化箱，從「空氣淨化網」概念升級至「極品空氣淨化網」，不論家用、商用空間，日立冷氣為每次呼吸、每種空間都提供最好空氣。此外，日立冷氣品牌代言人張鈞甯也親臨現場共襄盛舉，與消費者一同享受幸福溫度。

領先業界推出了側吹三管式冷暖同時型

日立冷氣總經理羅淮正表示，日立冷氣在空調設備上領先業界推出了側吹三管式冷暖同時型，讓冷暖同時系統的商品陣容更加完整，除了節能、省電、省空間的特色，更能夠同時滿足不同家庭型態在不同空間的環境需求，替家中的每位成員帶來最佳的舒適空間，並帶動未來空調業界的趨勢。

日立冷氣董事長菊地正幸（左二）表示，將積極展現企業社會責任，實踐大家都能「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」的理念。圖／郭靜芝

全新空氣清淨機，潔淨空氣提供率（CASR值）高達10.8

今年度更是推出了全新空氣清淨機，潔淨空氣提供率（CASR值）高達10.8，在短時間內迅速淨化空氣；全系列皆對可對應PM2.5，搭載「抗敏HEPA濾網」自動捕集粉塵、花粉、黴菌等懸浮微粒，常保家中清新好空氣；日本美學大師設計的精品UDP-PF120J，外觀極簡高質感，可巧妙融入家中各個空間。

「節能家電汰舊換新補助」 最多可以獲得補助5,000元

同時，日立冷氣響應「節能家電汰舊換新補助」，從1月1日開始，凡家庭住戶汰舊換新購買能源效率分級標示1級的冷氣機，每台可以補助3,000元，搭配原本減徵貨物稅，每台最高2,000元，等於最多可以獲得補助5,000元，且於2月1日至4月30日期間內購買日立變頻式、分離式冷氣或窗型冷氣即可以獲得世界名牌好禮。（節能家電汰舊換新補助，以經濟部能源局網站公告為準。）