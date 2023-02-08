電電公會第26屆理事長盃 2月2日會師大溪球場競桿

電電公會第26屆理事長盃高爾夫球賽，於2月2日假大溪高爾夫球場舉行。共有北中南三區總計82位會員與嘉賓齊聚一堂，在這場一年一度的盛會中以球會友。

台灣區電機電子工業同業公會（簡稱電電公會）擁有會員廠商超過三千多家，為了聯繫會員間的情誼，每年都會固定舉辦理事長盃高爾夫球聯誼賽，讓會員們以球會友、彼此交流。而在現任理事長李詩欽上任後，更致力於讓這場賽事辦得更盛大、更豐富且更多元，並於2020年首度製作永久盃，激勵北中南三區球隊的凝聚力與鬥志，打出佳績，爭取榮譽。

電電公會理事長李詩欽、北區隊長吳昊詮、中區隊長連家利、南區隊長許詠豐在開球儀式後合影。圖／業者提供

每一年的會長盃都會輪流於北中南三地的高爾夫球場舉行，今年輪到北區，並選定曾舉辦約翰走路菁英賽、BMW亞洲公開賽與裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽的大溪球場舉辦。一早所有參賽貴賓就齊聚大溪球場，在北部難得陰涼無雨的冬季好天氣中，比球技、比造型、也比運氣，看誰能將豐厚的獎項帶回家。

作為參賽嬌點的女性球友在開球台歡喜合影。圖／業者提供



「歡迎電電公會北區、中區與南區的球友及會員來參加一年一度的電電公會理事長盃高爾夫球敘，恭賀大家新年快樂。」電電公會理事長李詩欽說。「在新的一年，我們能夠齊聚大溪球場打球，慶祝兔年的到臨，實在非常高興。希望在新的一年，我們能夠更進一步。電電公會在各位的支持下，我們也認為在2023年的今年，一定會比過去服務更好，讓大家的企業在全球更具有競爭優勢，讓台灣能夠在全球的資通產業上，更佔有一席之地。」

在理事長李詩欽、北區隊長吳昊詮、中區隊長連家利與南區隊長許詠豐四人的開球儀式後，比賽正式展開。和去年相同，今年也特別邀請四位TLPGA選手包括張倚嘉、黃宥綾、鄭熙叡與盧芸屏參加，並開放與賽球友們報名同組挑戰。且除了技術獎項外，也設有服裝造型獎，來獎勵精心打扮的球友。

在經過18洞的激烈拚搏後，南區球隊依舊技高一籌，再次抱走十人團體賽冠軍（永久盃），完成三連霸偉業。至於個人獎項部分，中區廖仁寬以81桿拿下總桿冠軍，淨桿冠、亞、季軍則由北區抱走，得獎者依序是楊人捷、楊舜如與王明。