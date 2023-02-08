日本普利司通結合Lamborghini 打造全球首款超跑全地形失壓續跑胎

日本普利司通繼與Lamborghini超跑車廠攜手於Huracán車系之STO、EVO、Tecnica等車款合作之後，今更獲選為Lamborghini Huracán最新全地形車款Sterrato全球獨家合作車胎夥伴，並為此成功開發出Bridgestone Dueler All-Terrain AT002專用胎，搭配其V10引擎與四輪驅動，提供最大的駕駛樂趣、多功能性和適用於公路和越野之多重路面適應性，完美演繹超跑優越性能，更是全球首款超跑全地形失壓續跑胎！全新Dueler AT002一共開發兩種尺寸，用於前輪的235/40 ZR19 (96Y) XL RFT，以及用於後輪的 285/40 ZR19 (107Y) XL RFT。此外，日本普利司通 Blizzak LM005也將作為售後的冬季用胎提供予Lamborghini Huracán Sterrato作為選用胎，將提供235/40 R19 96Y XL、285/40 R19 107Y XL兩種規格。

日本普利司通全新的Dueler AT002，是為Lamborghini Huracán Sterrato量身打造的全地形車胎，透過獨特的輪胎技術，極大化地提昇此款超級跑車在柏油路面上行駛的刺激與樂趣。日本普利司通的全新超級跑車全地形輪胎獨具多項創新技術，Dueler All-Terrain AT002為車壇首款採用失壓續跑技術 (RFT，Run-Flat Technology)的超跑全地形輪胎，車輛即使意外爆胎且在零胎壓狀況下，仍可以時速約80 km/h持續行駛80公里，擁有絕佳安心保障。

日本普利司通 Dueler AT002不僅讓Lamborghini Huracán Sterrato所到之處，均完美演繹其頂級優越效能，全新輪胎技術也帶給車主前所未有的駕乘樂趣；於歐洲研發與製造的Dueler AT002，憑藉其創新膠料配方強化胎肩效能，讓車胎即使在深層礫石和泥漿中，皆可擁有額外抓地力。同時輪胎的胎面花紋也經過優化，可在不影響越野抓地力的情況下，展現最佳操控性和高速性能。日本普利司通台灣資深經理大島岳彥表示：「追求極致完美是日本普利司通與Lamborghini的共同專屬品牌DNA，很榮幸再次攜手推出創新Dueler AT002，完美體現了Lamborghini Huracán Sterrato 全地形超跑效能，不論在柏油路面上或是越野地形，皆可享有同等高速穩定性和越野能力，更可從容應對各種泥濘、礫石、 和苛刻地形。」