SUZUKI全車系油電 多重好禮優惠送 政府汰舊換新補助金再加7000元獎勵金

TAIWAN SUZUKI延續新春喜氣，提供多重購車優惠享不停！今年起，SUZUKI全車系HYBRID車款除可領政府汰舊換新補助金之外，還可再享空汙補助及減碳獎勵金7000元；入主VITARA或SWIFT車系領牌就贈「中油禮物卡10,000元」；購買IGNIS可再享丙式車體險；入主IGNIS或SWIFT車系購車再享「首年日付60元專案」；現在買VITARA車款購車即享「60萬30期0利率」；此外，全車系購車領牌即享『代車險』及『不限里程道路救援』。多項優惠好禮只到本月24日日止，值得善加把握。

SUZUKI CARRY以最全面的大貨台、大扭力、最低貨床離地高、最小迴轉半徑、優異節能油耗表現、全方位安全防護、鍍鋅底盤耐久品質等，為每位內行頭家帶來「贏」運之道，現在還帶來更多優惠，力挺頭家！讓頭家贏在起跑點，本月底前領牌贈「中油禮物卡5,000元」，分期免頭款，首年0負擔專案，加上舊換新只要45.8萬起，可說是誠意滿滿、力挺頭家。搶先入主SUZUKI CARRY，百工百業的贏運之道，讓每個頭家不只是頭家，還是大贏家！

SUZUKI SWIFT以動感設計與嶄新科技，再次奪下車訊風雲獎「最佳進口小型車」的肯定。搭載HYBRID輕油電科技結合了12V ISG整合式啟動馬達發電機與全新1.2L DUALJET引擎，展現平均油耗22.3km/L優異一級能源效率，並全面配備SUZUKI Safety Support，以ACC主動式車距巡航、DSBS雙感知器煞車輔助、BSM車側盲點偵測等八項主動式安全科技一路守護車主的行車安全。內裝採運動化環艙設計，搭配整合式跑格儀表板，觸目所及盡顯熱血氣息。

連續二年蟬聯車訊風雲獎「最佳進口都會車」的SUZUKI IGNIS全新搭載12V HYBRID 輕油電科技與 1.2L DUALJET引擎，創造平均油耗22.1km/L一級效率。此外，1,197cc最小級距排氣量，更造就稅金與燃油的雙效節能表現。SUZUKI Safety Support及DCBS煞車輔助系統等安全科技配備打造出極智行車守護，讓車主安心穿越都市街道。經典時尚的設計，將掀背功能與SUV車型完美結合，車室空間以水平線延伸出遼闊舒適的視覺感受，後座採6/4分離式設計，隨心變化出最大501公升收納空間。

性能小超跑SWIFT Sport以性能化設計，彰顯其強悍本事。搭載高出力48V HYBRID輕油電系統，提供引擎更強悍低扭力時的輔助動能，搭配1.4BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，造就最大馬力129.2ps/23.9kgm狂猛動能。6速手排系統與SUZUKI Safety Support八項主動安全守護，讓車主盡情釋放速度與激情。從外觀的蜂窩水箱護罩、雙邊錐形排氣管、17吋雙色鋁圈及擾流飾版等空力套件，到座艙內的賽車級平底方向盤、潛望式儀表板、跑格排檔桿及 Sport 字樣前座椅，SWIFT Sport從裡到外散發狂野不羈的戰鬥氣息。

匯聚SUZUKI造車工藝與科技大成，新世代運動休旅旗艦ALL NEW S-CROSS以大膽自信的嶄新設計，盡顯SUV強悍個性。MILD HYBRID輕油電科技結合渦輪增壓引擎1.4L BOOSTERJET強勁動能，為駕馭注入超凡樂趣。ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統提供安心駕馭，征服一切險阻。更以SUZUKI Safety Support安全科技提供周延守護。

SUZUKI VITARA科技性能全面勁化，搭載新世代48V HYBRID輕油電科技及1.4 L BOOSTERJET缸內直噴渦輪增壓引擎，不只輸出129.2PS/23.9kgm強悍動力，更以優異車身結構及輕量化設計，實現寧靜感及優越的油耗表現，S車款更造就19.3km/L節能油耗。除了動能勁化，VITARA讓你玩更野！ALLGRIP適時智慧型四輪傳動系統可依路況及喜好，AUTO/SPORT/SNOW/LOCK四種行駛模式任你自由變換，一路更有ACC主動式安全車距巡航控制、BSM 車側盲點偵測、DSBS 雙感知器煞車輔助等SUZUKI Safety Support 安全科技為你隨行守護，從主動到被動，提供駕乘者完善保護。VITARA獨樹一格的外型搭配傲人的越野性能及持續進化的安全科技，激發你對駕馭的渴望！