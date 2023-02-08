帝亞吉歐多元風味三款年度限量原酒臻選系列為不同喜好的情人獻上最合適的代表性酒款
充滿浪漫的西洋情人節即將到來，如何展現情人之間送禮的特殊性及紀念價值呢?全球第一大烈酒集團帝亞吉歐( Diageo)特別精心挑選三支酒款，為情人獻上專屬風味首選，在情人節創造更具有紀念性的禮物。今年二月恰逢帝亞吉歐「Special Releases 2022年度限量臻選系列 無盡傳說2」上市，此系列每年透過首席調酒師的精準眼光，從29家的酒廠當中，挑選出最具有特色及最高品質的酒廠，並且透過限量的方式推出。此次由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手，打造前所未有的視覺及味覺的極致饗宴。年度限量的特殊設計不僅賞心悅目，如同藝術品一樣的存在，酒款珍稀的程度更具有收藏的價值，為情人間留下2023年情人節最具有話題性及紀念性的送禮首選。三支精選帝亞吉歐知名酒廠的超凡之作，包含「蘇格登」、「慕赫」、「泰斯卡」皆為大家所熟知的酒廠，依照不同的風味及酒廠風格特色推薦給適合的另外一半，在這情人節完美展現品味深度的絕佳時刻。
帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，如何在情人節時刻展現豐富內涵的風味酒款，就非常考驗另一半對於挑選酒款的能力，在耳熟能詳的品牌當中挑選一款細節滿點、層次風味非凡的酒款，其中屢創台灣銷售佳績的「蘇格登」可謂首選。此次推薦的「蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒-至日女巫」，酒液熟成於二次填充美洲與歐洲橡木桶，再二次熟成於紅酒潤桶歷經八年的淬鍊，完美融合甜美紅色果香與迷人辛香料香氣。非常適合喜歡醇順口感的另一半，在品酩過程中更能發現令人驚喜的甜感風味。
另外推薦與餐酒搭配最是絕配，更是米其林官方威士忌合作夥伴的「Mortlach慕赫」，慕赫這家已有200年豐富歷史的古老酒廠，以神秘的2.81蒸餾技術，成為行家口中的傳奇存在，更有「達夫鎮野獸」的美譽。2022年度限量臻選系列推薦蘊含馥郁層次風味的「慕赫單一麥芽威士忌限量原酒-血月夜梟」，經橡木新桶、茶色波特酒桶和紅麝香葡萄酒桶過桶，深邃的琥珀色酒液中散發著紅寶石般的光芒，濃郁的葡萄酒和甜葡萄香氣與慕赫獨有肉脂味交織。送給鍾愛Meaty風味的另一半最合適不過了。
而兼具海洋與火山的雙重特性，散發著狂野冒險精神的烈酒之王「泰斯卡」。此次推薦「泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒-深海燦光」，為經典的泰斯卡風味注入全新色彩，從輕泥煤波本桶中散發出明亮的辛香料甜味。泥煤和煙燻風味揉合辛香料的氣息，送給泥煤威士忌愛好的情人，泰斯卡全新力作絕對能成為情侶送禮的話題酒款。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)