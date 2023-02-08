帝亞吉歐多元風味三款年度限量原酒臻選系列為不同喜好的情人獻上最合適的代表性酒款

充滿浪漫的西洋情人節即將到來，如何展現情人之間送禮的特殊性及紀念價值呢?全球第一大烈酒集團帝亞吉歐( Diageo)特別精心挑選三支酒款，為情人獻上專屬風味首選，在情人節創造更具有紀念性的禮物。今年二月恰逢帝亞吉歐「Special Releases 2022年度限量臻選系列 無盡傳說2」上市，此系列每年透過首席調酒師的精準眼光，從29家的酒廠當中，挑選出最具有特色及最高品質的酒廠，並且透過限量的方式推出。此次由首席調酒師Craig Wilson與知名藝術家Ken Taylor聯手，打造前所未有的視覺及味覺的極致饗宴。年度限量的特殊設計不僅賞心悅目，如同藝術品一樣的存在，酒款珍稀的程度更具有收藏的價值，為情人間留下2023年情人節最具有話題性及紀念性的送禮首選。三支精選帝亞吉歐知名酒廠的超凡之作，包含「蘇格登」、「慕赫」、「泰斯卡」皆為大家所熟知的酒廠，依照不同的風味及酒廠風格特色推薦給適合的另外一半，在這情人節完美展現品味深度的絕佳時刻。

精湛過桶工藝，非凡醇順口感獻心意，「蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒-至日女巫」沉穩明亮的琥珀色澤，彷彿葡萄酒般的柔和氣息，帶有辛香感，木質調的橡木屑和山毛櫸香。紅色水果香氣和奶油香草的誘人香味在其中蔓延，並帶著絲絲蠟質味。質地滑順，入口即化帶來明亮濃郁的口感；迷人麥芽甜味混合鹹香味的愉悅感官中，帶有醋栗和清脆葡萄的氣息。當酒感漸漸消失時，酸度也跟著降低，但仍保有辛香風味，與之而生的甜味也依舊存在於味蕾中。尾韻悠長，不甜的口感，胡椒氣息揮之不去。加水後甜味較明顯，後味中彷彿能感受到翻糖氣息。 酒精濃度：54.2% 、 建議售價：NT$4,000/ 700ml。業者提供

帝亞吉歐台灣分公司行銷總監呂杰隆表示，如何在情人節時刻展現豐富內涵的風味酒款，就非常考驗另一半對於挑選酒款的能力，在耳熟能詳的品牌當中挑選一款細節滿點、層次風味非凡的酒款，其中屢創台灣銷售佳績的「蘇格登」可謂首選。此次推薦的「蘇格登15年單一麥芽威士忌限量原酒-至日女巫」，酒液熟成於二次填充美洲與歐洲橡木桶，再二次熟成於紅酒潤桶歷經八年的淬鍊，完美融合甜美紅色果香與迷人辛香料香氣。非常適合喜歡醇順口感的另一半，在品酩過程中更能發現令人驚喜的甜感風味。

馥郁層次口感，肉脂風味愛好者必敗之選「慕赫單一麥芽威士忌限量原酒-血月夜梟」，紅寶石般的金黃色澤，濃郁鹹香味、豐富的香氣讓人聯想起有白扁豆、番茄、辣香腸和酥脆五花肉的法國菜餚-卡酥來砂鍋。葡萄和紅酒的迷人香氣與肉脂味交織，隨著時間變化而感受到礦物風味。加一點水後能降低辛香味，帶出更圓潤、如紅酒香甜感的果香。醇厚順滑，深邃強烈的口感來自甜美果香而非肉脂味，而橡木新桶賦予酒體辛香風味。氣勢磅礴，層次豐富，薑香帶出辛香風味。少量的水能讓果香和黑胡椒辛香形成美味和諧且強烈的結合。尾韻悠長且令人印象深刻，充滿力量、果香和黑胡椒的完美和諧，能漸漸感受辛香彷彿溫暖光芒在味覺中蔓延。加一滴水能增加些許酸度。酒精濃度：57.8%、 建議售價：NT$8,400/ 700ml。業者提供

另外推薦與餐酒搭配最是絕配，更是米其林官方威士忌合作夥伴的「Mortlach慕赫」，慕赫這家已有200年豐富歷史的古老酒廠，以神秘的2.81蒸餾技術，成為行家口中的傳奇存在，更有「達夫鎮野獸」的美譽。2022年度限量臻選系列推薦蘊含馥郁層次風味的「慕赫單一麥芽威士忌限量原酒-血月夜梟」，經橡木新桶、茶色波特酒桶和紅麝香葡萄酒桶過桶，深邃的琥珀色酒液中散發著紅寶石般的光芒，濃郁的葡萄酒和甜葡萄香氣與慕赫獨有肉脂味交織。送給鍾愛Meaty風味的另一半最合適不過了。

狂野浪潮風味，泥煤威士忌首選的「泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒-深海燦光」飽滿的金黃色澤，經典泰斯卡海洋風味，帶有淡淡辛香風味，口感甜美滑順充滿油脂感，煙燻辛香調中帶有明顯水果調性，讓人聯想到瀰漫煙霧和海洋氣息的果園。入喉後，細緻平衡的鹹味將辛香料轉化為充滿個性的辣椒氣息。加一滴水，幫助甜美果香和鹹香完美融合，悠長，持久的淡煙燻味尾韻，繚繞著溫暖辛香料氣息。酒精濃度：55.1% 、建議售價：NT$3,700/ 700ml。業者提供

而兼具海洋與火山的雙重特性，散發著狂野冒險精神的烈酒之王「泰斯卡」。此次推薦「泰斯卡11年單一麥芽威士忌限量原酒-深海燦光」，為經典的泰斯卡風味注入全新色彩，從輕泥煤波本桶中散發出明亮的辛香料甜味。泥煤和煙燻風味揉合辛香料的氣息，送給泥煤威士忌愛好的情人，泰斯卡全新力作絕對能成為情侶送禮的話題酒款。

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