青青婚宴文創集團旗下三館 八道海陸大餐澎湃登場

西洋情人節可說是情侶間的重大盛典，若是海陸雙饗老饕，無肉、無海味就不歡，那絕不容錯過以澎湃海陸餐聞名的青青婚宴文創集團，再搭配園內浪漫歐式莊園建築，已儼然在眾多喧囂都市餐廳中脫穎而出，絕對是享受情人大餐的首選。

青青婚宴文創集團旗下三館，紛紛祭出特色情人饗宴

座落在台北士林區青青食尚花園會館在今年浪漫情人節獻上從雞尾酒、開胃菜、湯品、雙主菜等共八道美味佳餚，2人只要2980元+10％。從開胃菜便誠意十足端出「龍蝦酪梨沙拉盅」、「雞汁鮑魚香玉筍煲湯」、雙主餐則由主廚精心秘製「海膽醬烤圓鱈魚」，海膽醬汁淋上圓鱈以慢火烘烤，緊緊鎖住魚肉鮮味及水份。吃完濃濃海味後接著品嘗肉質鮮嫩中帶點嚼勁，再搭上獨門特調法式極汁醬料，打造出完美口味比例的「法式極汁小羊排」，這還沒結束呢！濃郁的菌菇香佐以黑松露提味製作出「松露杏菇甜椒飯」，最後甜點則推出「法式禾本千層蛋糕」以及「現打果汁」。

台北士林區青青食尚花園會館浪漫情人節獻上八道美味佳餚，2人只要2980元+10％。圖／青青婚宴文創集團提供

青青婚宴文創集團旗下「青青風車莊園」位在桃園市蘆竹區，同樣以澎湃海陸雙饗八道佳餚，2人2980元+10％即可享用整尾焗龍蝦。嚴選彈牙多汁又爽口的「和風蔬果鮮鮑粒」、濃醇鮮十足的「南瓜濃湯鮮干貝」、主廚特製白醬，濃而不膩且誠意超可以的「上湯起司焗龍蝦義大利麵」，享用完焗龍蝦，接著再來一道鮮嫩又多汁的「迷迭香烤嫩雞排」，最後以「法式禾本千層蛋糕」、「百匯水果杯」及「飲料」，讓情人餐點劃下完美句點。

上湯起司焗龍蝦示意圖。圖／青青婚宴文創集團提供

情人節大玩親親，再送百貨專櫃護手霜

美食享受之餘，青青集團更首次攜手形象清晰自然的NATURA SIBERICA，令人驚喜。若在情人節想要有吃又有玩，則可選擇享用青青格麗絲莊園的港點百匯吃到飽，當晚除了有道地港式料理無限供應外，還有火熱又刺激的「愛的熊熊火焰親親秀52.0秒」。凡當晚報名參加活動的每組賓客，只要相互擁吻達52秒即可獲得NATURA SIBERICA明星商品「30ml沙棘長效滋養護手霜」一條。或於該集團旗下「青青食尚花園會館」與「青青風車莊園」享用2月14日金緻情人餐，每組消費者也可獲得護手霜一條。

千層蛋糕與水果杯示意圖。圖／青青婚宴文創集團提供

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