全國花園鄉村俱樂部今年新猷 18洞梯台加速翻新、加緊力推未來之星系列賽
「中台灣休閒地標」全國花園鄉村俱樂部地理位置於苗栗苑裡與台中大甲交界，定位為全方位親子渡假村，擁有職業錦標賽等級的十八洞高爾夫球場，並設有中西餐廳、渡假會館及高爾夫學院，定期舉辦異國美食節，是許多球友、美食饕客與青少年喜愛的渡假景點。
全國花園高爾夫球場擊球會館二樓的四季中餐廳，自 1995 年成立以來，是會員、球友、中部企業與苑裡鄉親，宴客餐會的首選，適合舉辦婚宴、尾牙、產品發表會及同學會等，今年邁入第28年，四季中餐廳將規劃分階段整修，重新裝潢，以全新面貌迎接舊雨新知，盼能提供賓客更舒適的用餐環境。全國花園鄉村俱樂部休閒會館一樓，五星級飯店等級的「古斯托西餐廳」，融合過去數年的異國料理經驗，以高品質和新鮮的食材結合料理義大利菜細膩的手法呈現美食料理。古斯托西餐廳窖藏豐富的葡萄酒，涉及多個國家，目前提供兩百五十種品項，在異國美食料理菜色搭配合適的葡萄酒款，讓貴賓提升味蕾。
為了提供給球友最佳的擊球體驗，全國球場持續將場地翻新升級，提升球道排水效率，讓球友步踏平順及行走安全，現今已經將多洞發球台全面翻新重建。
全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘說：「過去兩年，因為疫情的關係，我們做了很多的改變，投入很多有關球場設施的改善計畫，一共完成第一洞、第三洞、第八洞、第十五洞，梯台的整個翻新工程。我們的目標是在幾年內把十八洞的梯台，全部翻新完畢，希望能夠提供給球友一個非常完整的，全新的體驗。」2023年將從第十一洞發球台擴大整平開始進行，緊接者是第十五洞男生發球台、第六洞女生發球台、第五洞果嶺擴大、第十四洞發球台改建工程及部分沙坑修改。
由全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘發起，成立於 2020年的『苗栗縣未來之星高爾夫協會』，是培養台灣高球之光的重要搖籃，未來之星高協至今已舉辦多場比賽，其中包含三場比桿賽及一場比洞賽，共協助18位青少年選手，取得世界業餘排名開卡資格。
未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘說：「未來之星協會所規劃的方向，我們希望每一年至少維持四場的比賽，同時也希望透過這樣子的規劃，透過比賽的方式，增加參與比賽的選手的媒體能見度。今年也將與球場共同推出未來之星會員方案，針對未來之星系列賽參賽選手提供平日住宿優惠，讓有潛力的青少年有更多機會可以練球，家長也不用舟車勞頓，節省接送的交通時間」2023 年的賽程，包括未來之星系列賽春季錦標賽(三月)、夏季錦標賽(六月)、秋季錦標賽(8月)，以及第三屆未來之星全國青年盃。期待全台的青少年選手，一起來挑戰。