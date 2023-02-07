全國花園鄉村俱樂部今年新猷 18洞梯台加速翻新、加緊力推未來之星系列賽

「中台灣休閒地標」全國花園鄉村俱樂部地理位置於苗栗苑裡與台中大甲交界，定位為全方位親子渡假村，擁有職業錦標賽等級的十八洞高爾夫球場，並設有中西餐廳、渡假會館及高爾夫學院，定期舉辦異國美食節，是許多球友、美食饕客與青少年喜愛的渡假景點。

全國花園高爾夫球場擊球會館二樓的四季中餐廳，自 1995 年成立以來，是會員、球友、中部企業與苑裡鄉親，宴客餐會的首選，適合舉辦婚宴、尾牙、產品發表會及同學會等，今年邁入第28年，四季中餐廳將規劃分階段整修，重新裝潢，以全新面貌迎接舊雨新知，盼能提供賓客更舒適的用餐環境。全國花園鄉村俱樂部休閒會館一樓，五星級飯店等級的「古斯托西餐廳」，融合過去數年的異國料理經驗，以高品質和新鮮的食材結合料理義大利菜細膩的手法呈現美食料理。古斯托西餐廳窖藏豐富的葡萄酒，涉及多個國家，目前提供兩百五十種品項，在異國美食料理菜色搭配合適的葡萄酒款，讓貴賓提升味蕾。

全國球場所屬高球學院已是台灣青少年學球聖地。由全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘發起成立的苗栗縣未來之星高爾夫協會，更是培養台灣高球之光的重要搖籃。圖中吳憲紘總經理(中)在去年底第二屆未來之星青年盃頒獎典禮上與男女冠亞季軍合影。 圖／業者提供

為了提供給球友最佳的擊球體驗，全國球場持續將場地翻新升級，提升球道排水效率，讓球友步踏平順及行走安全，現今已經將多洞發球台全面翻新重建。

全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘說：「過去兩年，因為疫情的關係，我們做了很多的改變，投入很多有關球場設施的改善計畫，一共完成第一洞、第三洞、第八洞、第十五洞，梯台的整個翻新工程。我們的目標是在幾年內把十八洞的梯台，全部翻新完畢，希望能夠提供給球友一個非常完整的，全新的體驗。」2023年將從第十一洞發球台擴大整平開始進行，緊接者是第十五洞男生發球台、第六洞女生發球台、第五洞果嶺擴大、第十四洞發球台改建工程及部分沙坑修改。

擁有絕美景觀的國花園高爾夫球場，無論是其四季中餐廳抑或古斯托西餐廳，已然是會員、球友、中部企業、苑裡鄉親宴客及餐會的首選！ 圖／業者提供

由全國花園鄉村俱樂部總經理吳憲紘發起，成立於 2020年的『苗栗縣未來之星高爾夫協會』，是培養台灣高球之光的重要搖籃，未來之星高協至今已舉辦多場比賽，其中包含三場比桿賽及一場比洞賽，共協助18位青少年選手，取得世界業餘排名開卡資格。

未來之星高爾夫協會理事長吳憲紘說：「未來之星協會所規劃的方向，我們希望每一年至少維持四場的比賽，同時也希望透過這樣子的規劃，透過比賽的方式，增加參與比賽的選手的媒體能見度。今年也將與球場共同推出未來之星會員方案，針對未來之星系列賽參賽選手提供平日住宿優惠，讓有潛力的青少年有更多機會可以練球，家長也不用舟車勞頓，節省接送的交通時間」2023 年的賽程，包括未來之星系列賽春季錦標賽(三月)、夏季錦標賽(六月)、秋季錦標賽(8月)，以及第三屆未來之星全國青年盃。期待全台的青少年選手，一起來挑戰。