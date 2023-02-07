台灣美巡新秀俞俊安表現亮眼 『AT&T圓石灘職業業餘配對賽』並列第7

台灣美巡新秀俞俊安再次揚威！在延到周一(2/6)早上才完賽的『AT&T圓石灘職業業餘配對賽』，繳出並列第7名佳績！這是他本賽季在美巡賽第二場前10名佳績。

24歲的俞俊安在周一補賽的最後五洞抓下三個博蒂，在著名的圓石灘球場繳出負5桿的67桿，以四輪負12桿的275桿，僅僅落後落後奪冠的英格蘭球星賈斯汀羅斯（Justin Rose）6桿。42歲的羅斯在最後一輪繳出66桿，以3桿之差擊敗布蘭登陶德（Brendan Todd，65桿），奪下他生涯第11頂美巡賽桂冠，並終止長達四年的無冠乾旱期。另外晉級的亞洲選手中，韓國好手康晟訓和日本名將小平智同以280桿並列29名；另一位韓國名將安秉勳則以282桿並列37位。

在最新聯邦快遞盃積分榜上，俞俊安因這次優異成績躍升至第40位，大大增加他晉級季後賽希望。本賽季僅有排名前70名的選手才能進入季後賽。同時這也保證他能取得美巡賽今年幾場最大賽事的資格，其中包括幾場2023年才開始的新指定賽事。「這是非常扎實的一輪球。最後五洞，今天早上，沒有風，完美的天氣。果嶺很軟，所以你可以更具侵略性。我的推桿在最後幾洞感覺很好，讓我能抓幾隻小鳥回來，真的很好。」去年從光輝國際巡迴賽順利畢業的俞俊安說道。「它很棒，它是迄今為止我最喜歡的球場。我在這裡打過美國業餘錦標賽和美國公開賽，我一直喜歡在這裡打球，它真的很棒。你必須真的有耐心。我很高興。我確保一些重點，這對我的補賽很有幫助。我只是想在每輪比賽都試著拿出最佳表現。我很期待接下來的比賽。」俞俊安將在本月稍晚繼續參加本田菁英賽。

畢業於亞利桑那州立大學的俞俊安表示，前陣子冬天休賽期間回到台灣在家裡度過的美好時光，讓他全然恢復活力。「太好了，休息一下，和我的朋友去釣魚。之前和我的家人一起度過了一段時間，這很棒。我認為最重要的是休息一段時間，讓我的身體恢復活力，這樣我就可以為這個賽季做好準備，這對我幫助很大。」俞俊安說。