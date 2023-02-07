《法蕾･熊》情人節限定舒芙蕾蛋糕花禮組

元宵過後緊接著是情人節重頭戲，甜點業者除推出節慶組合外，更攜手外送業者，提供加乘服務，為遠距戀人告白不受限；發跡自彰化員林的法式手工甜點名店《法蕾･熊手工經典舒芙蕾》，即日起至2月28日止推出兩款「禮･享」組合，內容有限定人氣商品-四吋生乳舒芙蕾蛋糕(莓果／巧克力兩種口味)，及搭配蛋糕色系設計精美的浪漫不凋花禮，消費者於官網訂購輸入優惠碼【fsnews50】或【fsnews200】，立享指定商品結帳折價50元和200元；另提前三天預購，也可讓Lalamove一鍵送達(限5公里內、外送費125元)，不管是害羞的宅宅或是忙碌的上班族，都能為您的戀情神助攻。

精美花盒運送的花禮，提供運送上的保護也讓今年的送禮更加體面。

圖／倍爾國際餐飲提供

甜點名店推外送拚商機!從彰化員林起家的《法蕾･熊》手工經典舒芙蕾。

圖／倍爾國際餐飲提供

自小鎮發跡、聞名中彰地區的法式甜點名店《法蕾･熊》手工經典舒芙蕾，旗艦店獨棟建築、充滿濃濃歐式宮廷氛圍，藏身員林巷弄間，每日限量的人氣商品-瑪麗安東尼特經典舒芙蕾，每份現做須等候40分鐘，2015年開幕即在中彰投甜點圈打響知名度，慕名而來且願意等候的客人仍然絡繹不絕，堪稱小鎮之光。

竹北概念店位於莊敬六街的商辦區域內。圖／倍爾國際餐飲提供

2022年12月《法蕾･熊》手工經典舒芙蕾挾著口碑人氣，進駐竹北高級住宅商圈，開出竹北二店概念店，主打手工生乳舒芙蕾蛋糕，以每日新鮮配送來台的北海道十勝四葉鮮乳、打出6層疊加口感輕柔、乳香濃郁的十勝奶霜，加上新鮮土雞蛋烘烤而成的蛋糕體，口感柔軟Q彈的生乳舒芙蕾本體，搭配其他嚴選食材創造出各式風味；除生乳舒芙蕾蛋糕外，《法蕾･熊》的24層魔力千層切片蛋糕，奶香餅皮擁有恰到好處的溫潤口感，獨特配方讓奶油醬細緻不膩口，用親民價格就可得到頂級享受，在家就能體驗法國貴婦優雅生活的輕甜自在。

「一見棕情花禮蛋糕組」是許多男性朋友列為最佳的蛋糕花禮搭配 。

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法蕾･熊將女孩們無法抗拒的蛋糕與夢幻花禮結合在一起，推出「粉想寵你蛋糕花禮組」及「一見棕情花禮蛋糕組」兩款。消費者於官網預購4吋雙人分享生乳舒芙蕾蛋糕，並填入優惠碼【fsnews50】，即享50元折價；訂購 4吋雙人分享生乳舒芙蕾蛋糕花禮組，並填入優惠碼【fsnews200】，即享200元折價。