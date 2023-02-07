極致融合跑格駕馭與日式優雅 MAZDA6 20th Anniversary Edition絕美登場

作為品牌中大型房車代表車款，MAZDA 6始終以流線魂動外觀與超越同級之精緻內裝深受買家青睞！歡慶MAZDA6問世20周年，台灣馬自達於今日(2/7)宣布正式導入MAZDA6 20th Anniversary Edition，以最受市場歡迎的WAGON 25S Signature車型為基礎，搭配專屬暖沙棕內裝，賦予Leganu麂皮質感與Nappa真皮混搭座椅，以及車側葉子板上專屬20周年專屬徽飾更顯不凡氣度。MAZDA6 20th Anniversary Edition搭載廣受好評的i-ACTIVSENSE主動安全科技，提供完整的安全防護，並導入全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)、無線Apple CarPlay與無線充電裝置等領先同級進口車的配備，並提供二款代表「匠塗工藝」的車色供消費者選擇，除了去年甫推出就受到市場好評的「雪幻白」外，更同步導入全新車色「匠韻紅」(Artisan Red Premium)，建議售價134.9萬起。

MAZDA6 20th Anniversary Edition座艙內座椅、門板與中控面板下緣採用專屬暖沙棕Leganu麂皮質感與Nappa真皮混搭座椅。圖／業者提供

MAZDA6自第一代問世以來即以洗鍊簡約的外型與超越同級車款的配備，受到市場廣大的喜愛，經過了20年的進化與淬鍊， MAZDA6 20th Anniversary Edition 車身導入全新第四款匠塗工藝(TAKUMINURI)新車色「匠韻紅」(Artisan Red Premium)呈現猶如紅酒的醇厚韻味，透過日式職人精湛的工藝技術，在三層基本塗層結構上加入黑色塗料，發揮巧思融合出前所未見的深紅色調，使其創造出更強烈深邃的光影對比，比以往的MAZDA特殊車色更加細緻，不僅突出車身的力量與美感，在光照下透出如紅寶石般的暗紅色光澤，釀造出精緻奢華的尊榮品味，僅需加價一萬五千元，即可自在體驗匠塗工藝的全新境界。在外觀設計上，MAZDA6 20th Anniversary Edition車頭以高光澤水箱護罩呈現霸氣氛圍，車側則有鍍烙「20th ANNIVERSARY」字樣的前葉子版專屬銘版並搭載高光澤鋁圈；座艙內裝則在座椅、門板與中控面板下緣採用專屬暖沙棕Leganu®麂皮質感與Nappa真皮混搭座椅，雙前座頭枕處壓印有「20th Anniversary」字樣，彰顯品味獨具的車室氛圍，完美融合優雅絕美的不凡姿態與快意奔馳的動感跑格，打造頂級旅行車最美詩篇。

MAZDA6 20th Anniversary Edition配備領先同級的i-ACTIVSENSE主動安全科技，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)，系統依駕駛設定的目標車速與車距巡航，將車輛維持於車道中央，實現全速域的車道置中，讓駕乘者在旅途中安心無畏地邁進。除了豐富的安全配備之外，MAZDA6 20th Anniversary Edition搭載無線充電裝置，不僅能維持車室內裝簡約風格，且大幅增加無線車室的實用便利性，搭配無線Apple CarPlay，帶給消費者精彩的數位生活體驗，搭配上11支揚聲器的 BOSE環繞音響，讓駕乘者沉浸在劇院級行車氛圍中；搭配深受消費者喜愛的雙前座導流式通風座椅，在長途駕車時更顯舒適自在。