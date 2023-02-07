賞櫻泡溫泉　大板根森林溫泉酒店推全新親子主題客房方案

農曆春節後，櫻花恣意綻放，櫻花季可不只賞花，還要邊泡湯才是極緻享受！大板根森林溫泉酒店園區內整排「櫻花大道」超壯觀，邊泡湯邊欣賞櫻花美景，瞬間置身在日本，另外最受到歡迎的兩大溫泉區，包含超大露天風呂、水療池和三溫暖等設施，更擁有特別香味的芙蓉池和氣泡溫泉湯可作體驗。一到櫻花盛開季節，

座落於新北三峽，坐擁全台唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，由於園區內有許多百年老樹的大型板根因而命名為「大板根森林溫泉酒店」。在山巒雍翠的自然環境下，擁有豐富的植物生態，堪稱「亞熱帶雨林植物寶窟」，而此處芬多精也有自然療癒效果，讓人身在其中立刻恢復活力、充滿能量。

同時，該酒店也探勘出無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，有美人湯美譽的泉質，讓大板根森林溫泉酒店在森林浴之外，更可享受美白肌膚活化細胞的泡湯享受，成為放鬆身心的渡假私房最佳景點。園區內住房包含度假村區、酒店區、主題客房等，賓客只要打開房間就可一覽無敵山景，整片層次豐富的森林有櫻花、紅葉互相交錯著。

大板根溫泉無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，被譽為美人湯的泉質。圖／業者提供

為滿足家庭客需求，「大板根森林溫泉酒店」全新親子主題客房隆重登場，推出3種特色親子主題客房區，採自然木質觸感和沉穩色調的設計，也設置可愛造型溜滑梯、帳篷、積木玩具與額外設置遊戲空間，讓小朋友能放電玩耍，大人則可在好好休憩享受放鬆時刻。多種不同主題，邀請民眾帶小孩一起與愛護地球、保護生態。

親子主題房。圖／業者提供

凡住宿即送森林入園門票、露天溫泉SPA、中西式Buffet早餐，此外，賓客退房後也不用急著走，還可繼續使用溫泉設施和森林園區，用森林包圍身心寧靜，不讓時間約束，給自己一個放鬆身心靈假期，盡情享受悠閒時光。

詳情可查詢大板根森林溫泉酒店網站： https://www.thegreatroots.com/