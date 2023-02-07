Carnival嘉裕西洋情人節寵愛好禮　讓他開春立刻帥一波

在甜蜜的西洋情人節，趁機好好展現對另一半的寵愛！準備蘊含情意的貼心禮物，為親愛的他從裡到外打點一番，讓另一半更加神采飛揚，開春立刻帥一波！快到台灣男裝領導品牌Carnival嘉裕挑選最適合另一半的情人節禮物，在這個為男士精心打造的購物場域中，備有多樣化的高質感商品，包含正式套裝、休閒服飾與護膚保養品，期間並享有多項折扣優惠，藉由這些精美又實用的時尚好禮讓另一半的面子與裡子一次到位。

給陽光活力型男的另一半 情人禮推薦

如果妳的另一半個性活潑又陽光，熱衷於各種戶外活動，喜歡帶著妳到郊外踏青約會，為他挑選情人節禮物時，可從帶點休閒風格的單品入手，更符合他瀟灑率性的特質。Carnival嘉裕灰色組織紋成套西裝，由灰白交織而成的布料製成，有著麻花復古特色，布面經磨毛處理舒適柔軟，讓熱愛自由的他穿著時無毫無束縛感。西裝外套經百道工序製成，其中部分工序更由老師傅手工製作，呈現絕佳修身立體度；西裝褲腰圍採符合人體工學的前低後高剪裁方式，穿起來貼合身形。裡面簡單配搭素色高領衫或條紋襯衫敞開兩顆扣子，讓正裝造型不會過於嚴肅，輕易襯托另一半肆意灑脫的樣貌。

藍色條紋拚色竹纖維長袖襯衫NT$1,880。業者/提供

給溫文儒雅暖男的另一半 情人禮推薦

如果另一半屬於溫文儒雅類型，總是靜靜地陪伴著妳，為耐心且好脾氣的Soul Mate。情人節時為他選擇一套英倫風格的西裝作為禮物，能完美彰顯他如紳士般風度翩翩的好氣質。Carnival嘉裕純羊毛單排扣成套西裝，採用100%純羊毛優質面料，帶有低調優雅光澤，柔順親膚且舒適透氣，獨特剪裁設計，穿起來硬挺有型。設計上採單開岔、單排兩釦，配以灰色組織紋花樣，展現復古雅痞風。裡面可為他選擇一件同色系襯衫作為搭襯，細膩的水波圓點圖案，讓造型在低調內斂中別具層次活力。

Carnival嘉裕特別為台灣男性打造的保養品牌FACEO。業者/提供

為他照顧“面子” 完美提升顏質魅力

情人節禮物除了選擇服飾為另一半打理好帥氣造型，別忘了也要照顧好他的“面子”，從內到外面面俱到，才能盡情帥到沒有天花板。男士的肌膚保養，首重臉部毛孔潔淨度與平整光亮，因此最需要注重的為日常清潔與保濕，再搭配上按摩緊緻臉型，就能讓他的顏值魅力大提升。Carnival嘉裕特別為台灣男性打造的保養品牌FACEO，明星商品黑曜岩活萃保濕系列，以富含自然礦物質的黃金比例保濕修護成分，搭配維他命B5、玻尿酸，穩定膚況，高效補水保濕，讓另一半能以極簡步驟維持健康肌礎，達到保養成效。