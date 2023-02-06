台灣江蘇同鄉會春節團拜 台糖會館召開

台灣江蘇同鄉會2023年春節團拜於日前於台北市台糖會館召開，祖籍江蘇泰州，同鄉會常務理事，也是著名美術家的楊松壽老師指出，我們愛台灣、愛中華民國，不可忘卻或拋棄中華文化。

楊老師拿中華文化的畫、石與景，與世界美術與藝術相連，從兒童少年到銀髮長輩，兩岸都有他的學生，楊松壽老師近年更用當代藝術概念，例如回收如容器等，進行環境藝術創作，充分展現江蘇人的闊達與才氣。

祖籍南京市、一輩子擔任中華民國公務員的滕則權副理事長指出，據估計，江蘇人後代在台灣超過90萬人，承襲了中華文化來自長江流域的重要人文素養，表現於待人處世、家庭與政治參與上，例如前台北縣長周錫瑋、前台北市長郝龍斌等人，都是著名的溫文儒雅的政治家。

祖籍揚州的李增邦秘書長認為，江蘇人才濟濟，可以為我國文化傳承發揮很大的價值，他個人也經常講述道德經，啟發世人。

理事長陶翼煌博士表示:江蘇文化就像台灣文化，是中華文化重要的一支，而在台灣的江蘇人後裔，更在多元的社會中，產生了包容、璀璨、現代化並與國際接軌的新元素，承襲五千年歷史的忠孝仁義、愛家、愛國，以及與世界共同成長的永續觀，陶理事長是台灣大學地理學博士，曾多年主持我國與歐盟氣候變遷調適國際合作計畫，以及地方永續發展策略與白皮書等計畫。

他指出，台灣有原住民的智慧，又累積了清代、日本的開發建設，以及整個中華文化的深厚基礎，具有世界性與包容性，故對於永續發展的文化面向並不陌生，對異質文化與族群的關懷與包容更是台灣的特質，但長期以來，或許也是因為社會發展不甚穩定，所以也發展出「隨便」與「將就」等較缺環境永續觀的弱點。所幸敬天地愛父母的文化根基，仍維繫著社會的根本穩定。

故在台灣追求永續發展，成為世界公民之一的過程中，應該善用中華文化的優勢，以及與世界觀念與作法接軌的能力，為人類文明發揮其特有價值。

陶翼煌博士也是明代旅遊家徐霞客兩岸合作研究的推動人，除了熟悉台灣的地質旅遊之外，在疫情之前，他經常帶師生帶江蘇進行大運河之旅，進行文化體驗學習，目前在東南科技大學任教的陶翼煌博士，也是台灣綠色旅遊協會與台灣文化創意學會的理事長，經常帶團隊輔導台灣各地村鎮、社區、部落、休閒農業區等文創與促進地方永續發展的綠色旅遊，率先實踐聯合國永續發展(SDGs)與企業社會責任(ESG)。

他指出，我們出生在台灣，愛台灣這塊土地，同時，應該有世界的高度，才能看到文化的根與特性，也才能真正認識自己，以及自己的價值和責任。所以，就台灣江蘇同鄉會理事長的身分角色而言，他認為，兩岸各有所長，合作則雙贏。兩岸應該展現智慧與文化深度與高度，以追求人民幸福為考量，尋求和平與合作之道。