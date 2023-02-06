新型玩美電波登台 愛美者客製化新選擇

近年來醫美盛行，幫助民眾改善肌膚問題，根據何彰季家庭醫學科診所統計報告顯示，其中以非侵入式且安全性較高的單極電波拉皮獲得愛美人士較高詢問度，但採用單極電波儀器施做過程中則會產生極度不舒適感，讓想嘗試者為之卻步。

何彰季醫師表示，過去有些人覺得電波拉皮越痛越有效，不痛就是沒效，但專為亞洲人所設計的新型電波拉皮，可客製化冷噴設計和監測回饋系統。以風靡韓國、仿間俗稱玩美電波而言，可兼顧醫美且提高舒適度，改變不少人的既有觀念。

新型態醫美電波登台後，吸引民眾前來詢問施作表現。何彰季說明，玩美電波在施作後，讓愛美者提高些滿意度，她們可以依照個人需求，經由醫師評估後進行客製化而不過度的施做發數，把預算靈活運用在急需調整項目上，呈現出自信風采。

何彰季強調，相較其他單極電波，玩美電波具有監測系統，電阻、溫度、探頭服貼度可同時監測，且輔助醫師在施打過程較安全，還可讓患者在治療過程中無須舒眠並即時反饋感受，由醫師評估調整出適合自己的能量。 他提醒民眾，玩美電波施作前須挑選合格診所、擁有原廠儀器和經驗豐富的醫師，仍須與專業醫生討論和評估後再進行，施作後並保持良好生活作息與健康飲食，切勿貪小便宜而因小失大。