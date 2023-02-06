「台灣燈會在台北」大港墘公園登場 AI兔、互動機器人點亮內湖科技城

「台灣燈會在台北」內湖特色燈區於2月4日假大港墘公園點燈，由內湖區區長林秉宗及三位擔任燈會大使的機器人共同點亮主燈且宣布活動正式登場。

傳統節慶結合科技，以更多元方式延續節慶文化價值，超吸睛的主燈「科技AI兔」攀登在霓虹魔幻的幾何形結構，展現出內湖科技城的獨特，視覺感強烈的造型，自試營運起即吸引許多民眾駐足搶拍；而主燈下方10米互動投影、機器人猜燈謎等活動，讓孩童們玩得不亦樂乎。

該活動以「內湖Tomorrow兔」為主題，融合內湖在地科技產業、湖光山色的地理景觀、精彩人文故事，結合在地民間資源，包含宗教、文化、民俗、教育及產業，呈現出內湖多元蓬勃面貌。

主燈區五米高「科技AI兔」躍上霓虹彩色炫光，帶有科技感的大型結構裝置於頂端，象徵內湖科技產業引領前行的意象，呈現出科幻未來感的氛圍，並結合地面互動式AR投影設計，以內湖風光、人文故事為背景，藉由遊戲認識內湖由「水牛變滑鼠」的生活文化蛻變及華麗轉身的歷史軌跡。

副燈區-Too美好，八座大型內發光造型氣球錯落於草原區，以插畫繽紛的畫風描繪出內湖特色景色，有碧山巖、白石湖吊橋 、夜弄土地公、樂活公園櫻花季等，點綴白鷺鷥燈組，展現內湖美好的地理人文風貌。公園周邊步道呼應主副燈區設置兩條燈海廊道，一條以內湖光陰故事為主題，呈現內湖發展過程中重要時代，另一條以太空星球為主體，象徵內湖的科技產業及探索未知的浩瀚宇宙。

八座大型內發光造型氣球錯落於草原區，以插畫繽紛的畫風，描繪出內湖特色。圖／內湖區公所提供

林秉宗表示，本燈區除了精彩燈組設計外，活動期間也規畫精彩展演活動，邀請在地基層藝文團隊以及街頭藝人熱鬧演出。結合內湖高科技及未來產業意象，跨界邀請全台唯一通過經濟部機器人領域認證的祥儀機器人夢工廠，現場展出表演型、服務型等多元類型機器人，並首次於燈會推出機器人互動體驗，和民眾猜燈謎、玩遊戲，一起鬧元宵。燈會展期因適逢西洋情人節，趁此佳節舉辦單身聯誼派對「Love 2 Love」，邀請單身男女在浪漫燈海尋覓Mr.和Ms. Right。

結合內湖高科技及未來產業意象，跨界邀請祥儀機器人夢工場，現場展出表演型、服務型等多元類型機器人。圖／內湖區公所提供

精彩的內湖燈區活動從靜態燈組到動態演出，展現内湖優美自然風光、豐沛文化量能及新興科技產業，歡迎民眾在燈節前往大港墘公園與科技AI兔共度難忘的2023台灣燈會。詳情可查詢內湖區公所網站：https://nhdo.gov.taipei/