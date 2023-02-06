「虹夕諾雅 沖繩」享受非日常感的奢華度假時光

隨著日本開放自由行，台灣旅客紛紛開始搶購機票赴日旅遊，其中尤以沖繩為台灣人赴日最熱門旅遊地點之一。而後疫情時代下，不僅讓全球旅遊觀光產業型態重新洗牌，人們開始追求在日常生活之外，能夠讓身心靈與大自然產生更多連結，而「虹夕諾雅 沖繩」正實踐了奢華旅行的新形態，讓到訪旅客們都能夠享受到非日常感的度假時光。

「虹夕諾雅 沖繩」以沖繩的史蹟「Gusuku」為靈感來源設計的城牆，沿著城牆散步，令人彷彿跨越時空置身於琉球王室中。圖片來源/星野集團

於2020年7月1日正式對外營運的「虹夕諾雅 沖繩」，是星野集團第8間虹夕諾雅，也是所有虹夕諾雅品牌中，最靠近海邊的度假村。因此在規劃設計時，即完整保留了沖繩自然海岸的生態，讓旅客在海岸邊，就可以欣賞到豐富的珊瑚礁群與碧藍無垠的大海。而入住「虹夕諾雅 沖繩」的旅客，除了能夠欣賞到美麗的海景及無光害的星空外，在設施細節、體驗活動及餐飲美食中都能感受到沖繩文化之美。

以琉球宮廷料理為靈感來源的開胃菜，結合西西里烹調手法呈現，令人驚豔。圖片來源/星野集團

以「沖繩島上的西西里」為主題的美食饗宴

西西里島位於義大利南部是地中海最大的島，而「虹夕諾雅 沖繩」則運用西西里的烹調技法，透過使用魚介類及柑橘類來提味，充分展現出沖繩豐富食材的美味。精心打造出8道美食佳餚，呈現出「沖繩西西里」的美食饗宴，不僅可以品嘗到沖繩在地當季的魚鮮與蔬果，令人驚喜的是大量運用具有沖繩文化意含的餐盤與食器，帶給食客前所未有、五感兼具的全新體驗。

在「虹夕諾雅 沖繩」24小時全年開放的常溫泳池中享受夕陽美景。圖片來源/星野集團

入住「虹夕諾雅 沖繩」的旅客可以自由參加位於道場中的「鍛鍊深呼吸」體驗活動。圖片來源/星野集團

豐富多樣的沖繩文化體驗活動

入住「虹夕諾雅 沖繩」的旅客，除了可以享受24小時開放的常溫泳池與住客專屬的LOUNGE，讓身心靈完整放鬆之外，園區內亦有許多具沖繩文化的體驗活動可以選擇。在「虹夕諾雅 沖繩」館內主要活動地點「道場」中，或配合季節與時間，舉辦各式豐富的體驗活動以及教學活動。下午可以在「道場」品茗傳統琉球王室茶飲「沖繩泡泡茶」及傳統點心，以及晨間的「鍛鍊深呼吸」。

「虹夕諾雅 沖繩」藉由獨特的世界觀與日式精緻服務，讓旅客忘卻日常的喧囂，貫徹品牌價值觀，卻也不忘融入各地的歷史與文化，將沖繩的魅力發揮到極致。

更多資訊詳洽

「虹夕諾雅 沖繩」官網：https://hoshinoya.com/okinawa/zhtw/

星野集團 官網：https://www.hoshinoresorts.com/ch/