BNI國際商會新北市西北A區2/9舉辦線上國際人脈交流日

BNI台灣新北市西北A區於2023年2月9日(週四)晚上7:00，將透過線上視訊方式舉辦國際人脈交流週INW(International Networking Week)活動，預計邀請超過五個國家以上的國際商務菁英，暨全台企業家、創業者一同參與。

出版多本著作的國際人脈大師Dr. Ivan Misner 38年前創辦了BNI國際商務引薦平台，至今已影響全球超過30萬個企業經營者，分享運用有效的人脈交流及行銷技巧，成功建立起合作團隊及商務人脈圈。最著名的著作就是Who’s in your room? 想像你的房間門沒關，任何人都可以進來，若不經過篩選，怎麼會有共同價值觀呢? 這本書就是傳授如何為有限的人生，做出對的、好的選擇。

BNI台灣國家董事謝聰評Smart在2006年接觸到BNI，至今已經邁入17個年頭，最令他感動的就是BNI所提倡的付出者收穫精神，他透過BNI跟每位夥伴的相處互動，體認到如何和對的人做對的事，並且一起寫下生命中美好的樂章。BNI台灣國家董事謝聰評說：「幫助別人實現夢想，就是幫助自己美夢成真。希望台灣BNI未來能幫助超過十萬個家庭，安身立命、興盛繁榮、光榮耀祖。」

新北市西北A區執行董事林佩瑩Charmine是創投公司公關暨發言人，熟悉金融投資領域，也深切知道每個創業者會面臨到的事業問題。她提到，人與人的差距，取決於年輕時，對自己的投資。一個人的時間和精力投入在哪，收穫就會在哪。而投資自己的腦袋知識，就是最受益的投資項目，因為自己的能力別人奪也奪不走。

新北市西北A區執行董事林佩瑩Charmine說：「多年來我們協助每位夥伴透過BNI平台發展生意規模，並且與更多商務資源進行對接與媒合，2023年我們的年度主題是『事業的路上我陪你』，希望我們的小小力量，可以改變台灣商務環境。」

2023台灣新北市西北A區INW活動，由新北市西北A區主辦，VC區、威傳媒新聞網、蒲公英創意商業研究所共同協辦，邀請全台企業家、創業者一同參與人脈交流盛會，目的是為了讓各界商務人士更加了解「人脈」與「信任」之間的關係與重要性，唯有透過良好的人脈，發展長期而有意義的信任關係，才能產生源源不斷的生意機會。

線上分享會除了分享國際商機與商務人士事業成功的關鍵外，還會隨機安排商務媒合活動，有興趣的商務人士報名參加。



線上報名表單：https://forms.gle/Jt69ZqcBhbS8TGP27