MOZTECH墨子科技萬能充 引領行動電源新風潮

時尚圈掀起小廢包風潮，時尚的都市女孩出門時除了手機、錢包，一台輕巧便利又多功能的行動電源絕對攜物首選，無論是何種手機、型號都能輕鬆充飽電，還能與朋友共用讓你成為聚會矚目焦點，不用再當邊緣人。

一款號稱「萬能充」的行動電源一推出後，即受到許多人的關注，也邀請到相當多的知名人士推薦力挺，更有名人使用後感受到產品便利性，進而主動推薦。因應後疫情時代來臨，接下來大量的出國旅遊人潮，萬能充還搭配有全球電壓100-240V的功能，適合不同國家的電壓，只要手上有一台，無論到哪兒都不必煩惱手機缺電。

墨子科技CEO陳瑋廷分享自己當初創立品牌的理念。墨子科技/ 提供

這台短短在六個月內衝破40萬台銷量的萬能充，是由MOZTECH墨子科技所研發、生產，並堅持台灣設計。這是一家非常年輕的公司，當初創立的想法，是因為注意到台灣人在選購電子產品時，無法擁有正確的選購觀念，近幾年隨著台灣電子商務崛起，許多人購物漸漸移往淘寶或是蝦皮，雖然中國品牌價格低廉，但品質與售後服務堪憂，MOZTECH墨子科技徹底站在使用者的角度，不僅創造創新且便利的產品，更是希望帶來美好的購物體驗。

墨子科技用加法的創意，讓萬能充更便利更簡潔，引領行動電源新浪潮。墨子科技/提供

創新的商業模式加上前衛的產品設計，讓一台小小的行動電源成為2022年行動週邊市場上討論度最高的產品，也被譽為台灣最有潛力的科技品牌。創辦人陳瑋廷（Eason）年僅28歲，從小對於電子產品就有非常深層的熱愛更是喜歡拆解組裝產品，更勵志的是他真正白手起家，從25萬元辛勤耕耘至今年營收上看5億元，前瞻的思考模式加上超群的經營能力，他的專業讓MOZTECH每年增長350%，是新生代深具潛力的企業家！

MOZTECH墨子科技CEO 陳瑋廷（Eason）說道自己當初創立品牌的理念，是希望創造完美的科技產品並且徹底站在使用者的角度思考，打造出創新且美好的科技產品，讓人們的生活更簡潔更便利，而好的產品不僅僅只有創新，更重要的迎合使用者，直覺且便利的解決生活上的困擾。打造出廣受市場歡迎的萬能充之後，陳瑋廷（Eason）並不會因此停歇，接下來將會持續打造更創新且超群的產品給大家，他笑稱下個產品看過的人都說真的不同凡響而且很便利，就請大家拭目以待MOZTECH墨子科技即將推出的新品！

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