白沙屯媽年後起走 台灣康匠結緣口罩暖心設計 16年來總是不缺席

台灣宗教大盛事苗栗拱天宮白沙屯媽祖南下進香，在白沙屯媽祖跋杯擇日下比往年提早許多，農曆年後即於2月12日凌晨起駕。前兩年即使在疫情間，香燈腳信眾們對白沙屯媽虔誠的心意不減，除了徒步隨媽祖進香，更多是信眾們自發性的製作結緣品沿路發放。

台灣康匠創辦人為了感念16年前與白沙屯媽結緣許願，已連續多年在進香而途上風雨無阻地發送口罩結緣品。現今口罩亦是出門不可獲缺的生活用品，不管是防疫保健還是天冷防寒，更多人追求戴口罩時能有舒適感及機能性。

結緣口罩包往年都依照進香時程因應天氣環境及需求，小巧思的置入多款機能性口罩，像是能過濾鞭炮煙硝味的活性碳口罩、能防雨淋潑水的雙層口罩、天氣悶熱時所需高效透氣口罩等等。而2023年台灣康匠結緣口罩包裡頭，除有白沙屯拱天宮官方正式授權的限定紀念款，另有眼鏡族專用防霧高透氣口罩，特殊專利防霧膜設計，讓天氣溫差大造成的水氣加以阻隔，降低在鏡片上凝結產生霧氣，免去眼前白花花一片窘境，如此貼心結緣品讓信眾們在祈願進香一路上能因應不同的天氣環境去佩戴合適的口罩。今年也特別由拱天宮代為發送限量1萬份給報名進香的香燈腳們，若沒領取到還能至台灣康匠https://supr.link/Jfhxg官方粉專留言免費索取結緣口罩包，專屬兒童款也限量在網上登記，讓大朋友小朋友們〝罩〞護下一起，與白沙屯媽祖祈福求願感動出行。(附上2021-2023年間台灣康匠口罩包示意圖)

台灣康匠快閃店與您結緣 活動

響應「白沙屯媽祖徒步進香」祈願活動，只要至台灣康匠粉專留言領取「2023白沙屯結緣紀念口罩一份」，即可獲得：

● 全館滿$666折$66抵用小卡

● 現場購買天天「眼鏡防霧專用口罩」即贈眼鏡防霧體驗包乙份(4入)

台灣康匠系列商城下單結緣 活動

凡於2023/2/4(六)~2/28(二)至自有商城下單即可獲得限量「2023白沙屯結緣紀念品口罩一份」。

● 天天防護口罩官方商城：https://bit.ly/3key2mV

● 台灣康匠官方商城：https://bit.ly/3Zy5y81

台灣康匠簡介：

成立於2011年，初始由銷售無塵室耗材起家，並逐步投資設廠、引進專業設備與技術，為國內外客戶代工生產高品質之不織布口罩。其後也開始推展自有醫用口罩品牌，如：天天防護口罩、匠心口罩、友你口罩等，深受台灣消費者愛用。

台灣康匠不斷致力於研發技術的精進，並獲得多項獨家專利，如：更加安全、環保可回收的口罩鼻樑塑線、3D立體口罩、透明口罩、茶香口罩…等。

「一片口罩、萬分責任」，是台灣康匠秉持的企業理念，對於原料、生產、製造、環境保護等品質嚴格控管，以期待消費者能夠安心使用商品、同時又能呼吸好空氣。由於獲得市場與消費者的肯定，短短幾年在產量上已穩居台灣口罩同業之領導地位，為了因應市場的需求，台灣康匠於民國107年進行擴廠計畫，並擴充口罩生產線與原料生產線之機具設備，未來更將不斷的創新技術與品質，以追求卓越、服務大眾為己任。

台灣康匠官網:https://taiwan-champ.com/

台灣康匠FB：https://www.facebook.com/tcmask8