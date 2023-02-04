純電黑勢力來襲 Audi e-tron/e-tron Sportback S line Black Edition

台灣奧迪去年推出多款S line Black Edition車型廣受正面迴響，今年將延續策略擴大編成，針對2023年式純電休旅系列Audi e-tron S line/e-tron Sportback S line限量推出Black Edition，升級最高價值44萬元配備，建議售價則維持不變為344萬元起。

台灣奧迪特就旗下純電車型Audi e-tron S line/e-tron Sportback S line限量推出之Black Edition車型，外觀換上黑色外觀套件plus，綜合黑色後視鏡蓋、深色後窗與後擋風玻璃；專屬的Audi Sport黑色21吋鋁圈與橘色煞車卡鉗大幅提升氣勢張力，所到之處即是目光焦點。車室座艙以專屬黑色內裝與Black Edition專屬碳纖維飾板帶出頂級質感，搭配含橘色縫線的運動化座椅、橘色安全帶，巧妙運用墨黑及亮橘之間的高對比呈現獨特品味。內外觀配備升級總價值最高達44萬元且建議售價不變，展演難以抗拒的純電魅力。

Audi e-tron S line/e-tron Sportback S line Black Edition限量版，升級價值達44萬元之頂級專屬配備。 圖／業者提供

台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「創造顧客的愉悅體驗是我們的核心任務，台灣奧迪除了持續推動純電生活圈的共好理念，更觀察到本地消費者對於運動化車款的喜好，今年將Black Edition的概念拓展至Audi 純電車系，讓喜愛Audi e-tron 的消費者與車迷擁有更豐富的選擇，展現永續多元的品牌精神。」