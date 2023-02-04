TOYOTA GR86跑車10周年收藏版 限量登場

GAZOO Racing作為TOYOTA旗下性能品牌，總代理和泰汽車陸續導入GR86、GR YARIS、GR SUPRA三種性能車，上市均造成車迷搶購且一車難求，而延伸到COROLLA CROSS與COROLLA ALTIS的GR SPORT車型，也同樣受到消費者歡迎。2022年累計銷售GR車款超過12,000台，佔台灣TOYOTA品牌整體銷售近10%。

為了回饋熱血車迷支持，和泰汽車正式發表GR86十周年收藏版，建議售價173元。即日起至2月8日17:00止，透過TOYOTA智慧購APP完成預選登錄並支付2萬元預選金支付客戶，將有15名幸運兒可獲得GR86十周年收藏版優先購買權！

TOYOTA特推之GR86十周年收藏版採全新疾焰橘車色，向當初導入時最具話題性的橘色86致敬，內裝更於門板上有專屬十周年紀念刺繡，及與車色相呼應的橘色縫線跑車座椅、方向盤、排檔桿、手剎車等，營造獨特性格與收藏價值。動力部分則同樣搭載FA24水平對臥引擎，最大馬力達到234 ps，在3,700轉時即可產生最大25 .5kg-m扭力，並搭配6速手自排變速箱，提供駕駛者絕佳動力與操控表現。