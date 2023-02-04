元月銷售Kia逆勢成長160% 創歷史同期新高 EV6、Sportage雙獲同級車銷量第一

Kia總代理台灣森那美起亞繼22年屢創銷售紀錄，今年開春延續高成長動能再創佳績，元月份Kia全車系含乘用與商用車領牌數達592台，在總市場衰退下較12月成長6.7%，更比去年同期大幅成長達160%，躍居非豪華進口品牌總銷量第三！其中新世代品牌代表作之純電智慧跨界休旅The Kia EV6勇奪非豪華進口品牌電動車第二名！進口極致休旅The Sportage亦以領牌數242台奪下同級進口休旅第二！

跨界油電潮旅The Stonic1.0T具最高達19.9km/L一級節能油耗，全車系更標配Level 2智慧駕駛輔助系統。圖／業者提供

Kia都會雙星The Picanto / The Stonic今年後市看俏，其中作為Kia旗下都會時尚車款代表The Picanto，以其輕巧時尚外型多次榮奪同級銷售冠軍，動力搭載1.2 MPI引擎，搭配電子序列式變速系統(5速自手排)，擁有傳輸效率高、換檔迅速、以及耐用等多項優勢，提供流暢動能與加速反應，同時更以1,197c.c.的排氣量享有稅金優勢，平均油耗更繳出18.3 km/l的出色表現。至於Kia首款1.0T 48V智慧油電動力的跨界油電潮旅The Stonic，1.0T車型結合1.0T-GDi汽油引擎與48V智慧油電系統，創下hg19.9km/l一級節能油耗表現。The Stonic不僅節能表現優秀，全車系標配Level 2智慧駕駛輔助系統，搭載FCA前方主動煞車輔助系統(含行人、騎士、車輛偵測)、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統、RCCA後方交通防撞主動煞車輔助系統，行車安全保障更完備。

Kia品牌代表鉅作-The Kia EV6上月銷售榮奪非豪華進口品牌電動車第二名。圖／業者提供

進口極致休旅The Sportage，搭載全新Smart stream 1.6升渦輪增壓汽油引擎，搭配七速雙離合自手排變速箱，提供駕駛充沛動力的駕馭感受。2,755mm的軸距將車室空間最大化，採用6：4二排座椅分離傾倒設計，第二排座椅全部放倒後，可擁有最大1,872L的裝載空間。The Sportage同時貼心為後座乘客設想，擁有後排加熱座椅，與14段調整角度的後座椅背。全車系搭載符合SAE Level 2自動駕駛分級的DRIVE WiSE智慧安全輔助系統，更搭載BVM盲區顯影輔助系統、BCA盲區防撞主動煞車輔助系統，同時擁有FCA前方主動防撞輔助系統(含行人、騎士、車輛、對向、橫向路口偵測)，協助監控周遭環境，降低駕駛視野視角，更無後顧之憂。

以「Performance絕佳操控、Trendy Design革新設計、Pioneer Technology前瞻科技」三大DNA打造的The Stinger豪華旗艦轎跑，已是Kia集設計工藝之大成代表作，車頭以家族全新虎式水箱護罩，結合Tiger Eye Line LED頭燈組，配上貫穿式LED造型尾燈，展現不凡氣勢；搭配19吋雙色鋁合金輪圈，為全車系營造優雅大器的GT氛圍。3.3 GT AWD車型更以奢華的Nappa麂皮內裝，搭配紅色安全帶與車飾縫線設計，更增添The Stinger奢華的性能GT風範。

新世代電動車典範The Kia EV6，引領市場電動車風潮

Kia永續移動的品牌代表鉅作The Kia EV6，上市以來狂掃世界各大指標性獎項，去年在台上市後以626台的領牌成績，讓Kia榮登2022年度非豪華進口電動車品牌銷售冠軍！The Kia EV6以搭載六種智慧動能再生制動系統(Auto/Lv0/Lv1/Lv2/Lv3/Max i-PEDAL)，在Auto模式下，主動調整智慧動能再生，提升旅程續航力，The Kia EV6同時支援V2L車外電器電源分享，外部單向放電功能提供1.8千瓦的電能，隨時成為隨身的行動電源。GT-Line車型另搭載V2L車內電器電源分享，無須轉接頭，即可於車內使用110V的電源，貼心打造移動生活模式。為提供車主更多便捷的純電世代新生活，台灣森那美起亞攜手U-POWER旭電馳科研，為全台The Kia EV6車主提供更便捷極致的純電移動生活，即日起，線上訂購The Kia EV6車系的車主，自領牌日起可享U-POWER全台充電站點1年無限超高速充電服務(價值逾40,000元)。