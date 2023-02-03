Nespresso「義式經典米蘭限量款」咖啡正式登台

Nespresso 再度攜手 義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI

想感受最道地的義大利咖啡文化與極致烘豆工藝？瑞士頂級咖啡品牌Nespresso 今(2023)年2月2日公布，與全球擁有2,800萬粉絲的義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI再度攜手， 共同打造2023年度「Ispirazione Italiana Milano Intenso義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊（建議售價： $240元，單條十顆裝），CHIARA更以藝術指導身分參與此次限量版咖啡與咖啡杯配件設計，以精緻的幾何圖紋設計演繹米蘭的藝術遺產與咖啡文化底蘊。期間限定款咖啡膠囊與周邊商品今日正式開賣，即日起凡購滿任100顆咖啡膠囊，即贈$200咖啡抵用金；購滿150顆咖啡膠囊，即贈$350咖啡抵用金，喜歡Nespresso咖啡與CHIARA FERRAGNI的你絕對不能錯過！

Nespresso義式經典米蘭限量款 撞色混搭風格展現時尚魅力

受到義大利咖啡文化與悠久傳統的啟發， Nespresso攜手CHIARA FERRAGNI推出「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊。透過2023年限量推出的這款咖啡膠囊，CHIARA FERRAGNI帶我們用視覺到舌尖，沉浸式體驗的米蘭氛圍。

由義大利時尚網紅企業家CHIARA FERRAGNI監製的「義式經典米蘭限量款」咖啡膠囊，外觀上以時尚的黑綠金三色為搭配。此設計以「米蘭大教堂」的金色哥德式尖頂為出發，加上米蘭知名建築物「內基．坎皮里奧別墅」的幾何圖形作為概念，最後再以金色作為點綴，完整呈現限定商品撞色卻又不失優雅的風格，同時也展現義大利米蘭的創造力與深厚文化底蘊。CHIARA FERRAGNI表示，「我對咖啡和義大利的愛是無限的，所以把握與Nespresso再次合作的機會，共同開發限量版系列。新品的靈感源自羅馬和米蘭，這兩座城市富含創造力與深厚的文化底蘊，我很高興能為如此美味的咖啡、美麗的配件帶來新生命，讓咖啡愛好者無論身在何處，都可以享用到它。」

義式經典米蘭限量款特調，迷迭香松子蜂蜜濃縮瑪奇朵。。圖／Nespresso提供 義式經典米蘭限量款特調，羅勒檸香氮氣冰咖啡。圖／Nespresso提供

「義式經典米蘭限量款」咖啡 以優雅馥郁的黑可可香與烘烤穀物香調 點燃完美感官饗宴

濃縮咖啡文化啟蒙於義大利，咖啡混豆工藝為一切的根本，而烘豆技藝更能極致展現咖啡如藝術臻品般美好風味。「義式經典米蘭限量款」不僅外觀設計忠於米蘭城市風格，咖啡豆本身也採用分離烘焙法。此款中深焙咖啡主要調和來自拉丁美洲的咖啡豆，以中烘焙的阿拉比卡咖啡豆，搭配少許的極深度烘焙處理的羅巴斯塔豆，向這座城市的咖啡傳統烘焙工藝致敬。此款濃縮咖啡帶有黑可可香與烘烤穀物香，與一抹果醬香調與辛香調相互映襯，完美呈現出此款咖啡優雅迷人的氣息。烘烤穀物香與黑可可香調的經典組合令人聯想到麵包與黑巧克力；尾韻的水果香與辛香調更為此款咖啡呈現出層次多元的迷人風味。讓啜飲的每一口，都能感受到義式濃縮咖啡經典的醇厚韻味。也為此款限量款咖啡，注入米蘭的城市活力與現代節奏。

義式經典米蘭限量款咖啡隨行杯及咖啡杯組 即日起Nespresso指定通路同步優雅獻映

除了極具米蘭特色的咖啡風味與膠囊外觀設計，Nespresso 亦同步推出以啞光黑與金色LOGO點綴的「NESPRESSO ESPRESSO 咖啡杯組—義式致敬限量版」（建議售價：$1,020元）；以及採用時尚金的「NOMAD Touch隨行咖啡杯—金色限量版」（建議售價：$1,020元）。即日起義式致敬經典2023系列台灣與全球同步上市，前往Nespresso全台精品店、官網、免付費客服專線，即可在家輕鬆感受來自義大利的匠心技藝，享受一場來自義式濃縮咖啡的文化洗禮。商品數量有限，即日起售完為止。

Nespresso Espresso 咖啡杯組—義式致敬限量版（建議售價： $1,020元）。圖／Nespresso提供