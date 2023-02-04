睽違兩年 貿協組團參加全球最大德國紐倫堡玩具展

第72屆全球最大玩具專業展「德國紐倫堡玩具展（Spielwarenmesse）」於2月1日至5日在德國紐倫堡國際展覽中心盛大登場，經濟部國際貿易局與外貿協會共同以生動活潑的展館設計籌組參展團設置臺灣館。本次臺灣館整體設計以粉藍色展現臺灣玩具產品的溫馨活潑，並在展館主要入口處設置廣告看板，引導觀展買主前往臺灣館所在的11館參觀，展出產品包括：電動玩具車、戶外遊戲用品、幼童課桌椅、電子積木、孩童用潮流太陽眼鏡、益智機器人及大人小孩都可以玩的創意泡泡、紓壓玩具等。

據主辦單位統計，5天展期共有來自全球69國，總計近2,142家參展商與會參展，與2020年相比僅減少約25%，恢復程度超乎預期。其中，臺灣共有63家玩具業者展出，名列本展第12大參展國家，其中不乏第一次參與的新面孔，以活潑多元的創新產品首次於本展亮相。

參展商玩泰（T-SPACE）是一家兼具研發、設計與製造的STEAM（Science、Technology、Engineering、Art、Mathematics）教育玩具公司，本次首度派員參與海外展覽，現場展出公司亮點產品—DIY機器人組裝玩具，期盼孩子能在組裝機器人玩具的過程中，培養解決問題的能力與勇於挑戰的精神，開展兩天即收到60位到訪買主名片。此外，打破多項金氏世界紀錄的臺灣知名泡泡玩具製造商安可堡Uncle Bubble，本次也是睽違十多年再度參與本展，展覽現場為買主展示各種新奇泡泡，吸引眾多買主駐足觀賞。

新創公司玩泰（T-SPACE）的DIY機器人，吸引眾多買主上門。圖／貿協提供

雖然全球面臨少子化，惟家長願意分配在購買玩具的預算上持續增加，再加上授權玩具的受眾除了孩童外也包括成人，故全球玩具市場商機備受看好。其中，東南亞國家人口眾多且年輕，中產階級逐漸增加，對於母嬰用品的需求提升，商機更是可期，因此，外貿協會也將組團參加2023年越南母嬰展（6月1日至4日），活動詳細資訊請逕至報名網頁（https://events.taiwantrade.com/page/EBS/Vietbaby2023）查詢。