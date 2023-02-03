迎接花季盛開　福容淡水漁碼店盛大推出「春遊淡水住房專案」

賞花、追夕陽、最美飯店住一晚平日兩人成行7999元起

今年花季提早來到，春節期間櫻花盛開迎接美麗的春季，隨風灑落匯成美麗櫻花雨，美不勝收。全台最美新北市淡水無極天元宮特有「三色櫻」，春節連假櫻花綻放不畏低溫湧入大批人潮，一舉讓天元宮登上Google熱搜，看過的人都感動直呼「就像在日本」！

還有萬眾矚目粉嫩粉嫩的「吉野櫻」，獲得知名大數據時事專家《網路溫度計》列為台日韓十大打卡賞櫻景點，每年約2月至3月為賞櫻期，足以媲美日本京都櫻花花海。無極天元宮背倚著大屯山，坐擁淡水河沿岸無敵景致，濃郁中國風建築外觀搭配粉嫩櫻花更成為一大絕景。淡水還有多處賞櫻景點，如三芝三生步道及滬尾櫻花大道皆都種植櫻花，花季期間歡迎民眾結伴快樂旅遊；另外「楓樹湖古道」木蓮花及山茶花、「紫藤花咖啡園」紫藤花隧道、「淡江大學宮燈大道」杜鵑花等，各式美麗的花朵在枝頭上綻放爭艷，接力妝點迷人的淡水小鎮，遊客可盡情享受花海甜蜜滋味。

三芝滬尾櫻花大道，拍照打卡景點。圖／福容淡水漁碼店提供

迎接春神來臨之際，賞花、追夕陽、大啖美食、泡溫泉正夯！座落於淡水漁人碼頭的福容飯店搶花季商機，盛大推出「春遊淡水住房專案」平日兩人成行6499元起，贈送淡水人下午茶、自行車租借、手作DIY等，另外還同步祭出「溫泉一泊二食」平日兩人成行7999元起，包含Check in 網友票選「最美房間」，可恣意盡情欣賞超美海景和夕陽，享受溫泉大眾池「黃金美人湯」以及雙人火鍋，以上兩個專案，假日需加價1000元。

網友票選「最美房間」，可恣意盡情欣賞超美海景和夕陽。圖／福容淡水漁碼店提供

淡水福容美麗的夕陽。圖／福容淡水漁碼店提供

淡水漁碼店盛邀民眾一起春遊淡水美麗城鎮，感受在花海中的幸福滋味，福容大飯店淡水漁人碼頭地址：新北市淡水區觀海路 83 號，詳細專案內容可查詢官網 ：www.fullon-hotels.com.tw/fw/或洽詢：(02)2628-7777。