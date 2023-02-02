臺灣美學學會製作「找到幸福」限量手工包款

臺灣美學學會2023年初理事長由林翊佳繼續連任。林翊佳是立佳美學事業有限公司董事長，堅持尊重藝術原創、發展美學生活化，捐贈經費給學會，遴選過去在各個畫展中詢問度極高並深具美感與正面社會力量的作品，取得藝術家與收藏家的肯定授權進行製作限量手工包款，未來再順應世界美學潮流，繼續發展新穎的藝術文創品類。

臺灣美學學會理事長林翊佳。圖/臺灣美學學會提供

首款以曾在中正紀念堂個展並展示於大忠門燈箱，且獲得2022年法國春季沙龍、連續2020、21年法國秋季沙龍入選當代藝術、2021年第13屆義大利佛羅倫斯雙年展主席特別獎的藝術家林吉裕作品「找到幸福」製作包款，並邀台灣師範大學前藝術學院林昌德院長親題「臺灣美學學會」題字，及北京精緻微雕名師張彥江金石篆刻「臺美」為標記，筆刷為底彩虹為色增艷於學會的圖騰。

臺灣美學學會理事長林翊佳捐贈經費，以藝術家林吉裕作品「找到幸福」製作包款，並邀台灣師範大學前藝術學院林昌德院長親題「臺灣美學學會」題字，及北京精緻微雕名師張彥江金石篆刻「臺美」為標記。圖/臺灣美學學會提供

限量的「找到幸福」手工包非營利商品，製作的目的其一是致贈第二屆理監事，其二是支持臺灣美學學會募款經費二萬元以上者的紀念品，讓支持者除了享有所得稅法列舉扣除的獎勵外，並有了多一次美學接觸與參與。該理念獲企業認同，迪化街知名手工蝴蝶酥Monkey Mars火星猴子總經理李佳穎贊助水晶提包36個做為找到幸福手工包包裝提籃，更增多元感受與驚喜。

瓷林品牌董事長林光清(左)與臺灣美學學理事長林翊佳(右)。圖/臺灣美學學會提供

該包款林翊佳亦分享予瓷林品牌創辦人林光清董事長，致力於火的藝術、高度工藝陶瓷美學的林光清相當讚許臺灣美學學會的努力，期許未來雙方對當代美學有更多的合作與貢獻。網址：www.twaesthetics.org.tw。