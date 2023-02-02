情人節傳送濃濃愛意 DIY雷刻保溫杯、咖啡壺客製告白禮品夯

隨著年假結束及疫情趨緩，民眾心情歡愉，對於即將到來的西洋情人節，民眾引領期盼著挑選合適情人節禮物，打造浪漫的儀式感，除了情人節花束、蛋糕等傳統禮品外，告白雷刻客製化禮物成情人節禮品市場新歡，不僅獨一無二更能作為告白神器，同時能紀念兩人浪漫的里程碑。

實訪艾可陶瓷保溫杯行銷副理王怡倩分享道：「自雷刻商品上市後，深受消費者喜愛，因雷刻陶瓷保溫杯具有紀念性質又兼具實用性，許多人會在情人節雷刻對杯，上面刻一句話語，像『LOVE YOU』、『幸福是你』、『你完整了我』，或刻印彼此的姓名及愛心圖案，將浪漫藏在細節裡來傳達濃濃愛意，且能提醒另一半注意補水量，更為兩人的幸福見證；除此之外，我們也有推出BIALETTI義大利摩卡壺、手沖壺等咖啡週邊雷刻產品，讓喜愛咖啡的客人也能雷刻客製獨一無二的情人節禮物。」

情人節禮物推薦「雷刻摩卡壺」，雷刻文字圖案在BIALETTI摩卡壺，送給喜愛咖啡的另一半，精準送禮讓告白不被打槍。

圖／業者提供





雷刻情人節活動，任兩件商品免費雷刻

IKUK情人節甜蜜企劃，限時推出，選購2個雷刻商品，即享免費雷刻服務(現省400元)，即日起至3/14，雷刻內容不僅限於情人節，亦可雷刻其他內容，喜歡別出心裁的民眾可趁活動挑選雷刻產品送朋友、長輩、長官，打造獨一無二的禮品，讓禮品更具紀念性質，收禮人也能感受到祝福心意。





