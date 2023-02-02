電信合併在即 業者推低價4G吃到飽搶客

向來以手機價格最優惠而聞名的地標網通，兔年一開工即祭出全市場最划算的門號攜碼方案「4G不限速吃到飽299起」，讓消費者開春就有撿到便宜的好運氣，讓今年電信帳單可再省一筆。針對想要更低資費的小資族群，還有亞太電信199輕速吃到飽可供選擇。

台灣之星與台灣大哥大、亞太與遠傳兩宗電信合併案已於1月18日通過NCC審核，台灣電信業將回到三大局面，民眾可在合併前把握機會撿便宜。

三大電信不限速吃到飽也相當便宜，以台灣大哥大為例，每月僅522元，除網內通話全免費，還贈送100分鐘市話和150分鐘網外通話。此外，台灣之星399、亞太電信199、亞太電信299等方案亦接受新辦門號，為家中孩童申辦以搭配智慧手錶或返台定居等初次辦理門號民眾皆可優先考慮此限時優惠。

根據NCC最新發布的111年通訊傳播市場報告，台灣16歲以上民眾使用手機上網比例最高達84.5％，僅使用手機而不上網僅占10.1％。行動上網流量方案則以「吃到飽」（合計不限速、限速與不清楚是否限速）為最大宗，占比為79.4％，而民眾的每月行動電話帳單平均為728元。

111年通訊傳播市場報告指出，民眾認為5G網路傳輸速度優於4G，而自4G轉換至5G的主因也以「對原有的4G行動網路速度不滿意」占33.8％。針對想升級5G高速體驗又想省錢民眾，地標網通也推出獨家499吃到飽方案，只要攜碼三大電信僅花499元即可享高達36GB的5G飆速網路; 攜碼到台灣之星與亞太最划算，5G傳輸量達70GB，量到後以50Mbps無限量吃到飽。 此外，針對需要持續保持在超高網速環境的族群，地標網通則推出699 5G超高速吃到飽方案，下載速度最高可達1Gbps，每月再贈送50GB熱點分享量。