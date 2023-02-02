SUBARU休旅王者霸氣升級 全新Forester GT Edition運動旗艦版正式導入

台灣意美汽車今天(2/2)於中壢台灣區總部舉辦2023品牌記者會，並且同步發表全新旗艦運動休旅Forester GT Edition，車款涵蓋Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition LITE、Forester 2.0 i-L EyeSight GT Edition、Forester 2.0 i-S EyeSight GT Edition，售價各為132.8萬、137.8萬及145.8萬元。

BRZ性能跑車搭載2.4升D-4S水平對臥引擎，提供234 ps/7,000 rpm最大馬力及25.5 kgm/3,700 rpm的最大扭力，以凌厲操控馳名車壇。 圖／業者提供

今日正式發表的Forester GT Edition運動旗艦版，全車外觀特採專屬GT專屬套件，包含專屬前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼，打造更具運動化跑格氛圍，尤其專屬18吋鋁圈更為整車外觀增添視覺張力。此外，全新Forester GT Edition更搭載同級唯一「SAWD對稱式全時四輪驅動」、「Boxer水平對臥引擎」、「SGP全球模組化底盤」及「EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統」，並全面標配「DMS智能駕駛警示系統」及「Special X-MODE越野科技」，以兼具絕佳的駕馭性能及同級最完整的安全防護，讓每一位追求與眾不同的車主更顯卓越品味。

SUBARU宣示今年將更致力實現供貨穩定目標，其中即包含純電休旅SOLTERRA等超人氣車款。 圖／業者提供

放眼2023，SUBARU還將加碼導入更多元產品陣線，包含備受熱血車迷關注之全新WRX / WRX Wagon性能跑房車，預定第二季正式導入。SUBARU台灣意美汽車董事總經理方淑霞表示，今年將致力實現供貨穩定目標，包含深受消費者好評與青睞的BRZ性能跑車，BRZ傳承首代車型標榜的水平對臥引擎(Boxer Engine)、後輪驅動(Rear-wheel drive)和究極(Zenith)的DNA。BRZ搭載2.4L D-4S水平對臥引擎，提供234 ps/7,000 rpm最大馬力及25.5 kgm/3,700 rpm的最大扭力，帶來更加凌厲的奔馳感受。此外，自排車型更搭載EyeSight智能駕駛輔助科技，為喜愛精準操駕及熱血速度感的消費者帶來高科技行車安全輔助。