Ford Performance性能團隊最新力作登台熱血上陣

回應全台車迷千呼萬喚，福特六和於兔年開春之際正式宣布全新德意志性能陣線—正德製高性能旅行車New Ford Focus ST X Wagon與正德製手排性能鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT火熱登場，在搭載2.3L EcoBoost®280雙渦流渦輪增壓汽油引擎釋放280ps最大馬力的性能本格之上，導入全新外觀內裝，並升級導入包含：FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統、13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕和SYNC®4娛樂通訊整合系統、雙前座14向調整之Ford Performance性能跑車電動座椅（附加熱功能），並標配Ford Co-Pilot360™ 全方位智駕科技輔助系統，以嶄新風貌驚艷引頸企盼多時的台灣車迷。New Ford Focus ST X Wagon售價156.9萬，ST X Hatchback 6MT售價148.9萬，在福特六和積極爭取下，為台灣市場取得 350 輛配額，極致的駕馭體驗絕對是車迷珍藏的焦點。

全新外觀結合先進照明科技打造新亮點 新世代數位化座艙完美融合戰鬥氣息與科技未來感

New Focus ST X Wagon和ST X Hatchback 6MT配備ST專屬套件突顯純正性能血統，包含：專屬ST銘牌標誌的車頭霧黑型水箱護罩、ST專屬運動化大型擾流尾翼、雙邊單出尾管、ST專屬空力套件（前後下擾流／側裙／賽道級大型擾流尾翼）、ST專屬迎賓踏板與車尾ST專屬銘版，展現動感ST本色，同時更具備ST專屬前／後加大碟盤與大型紅色卡鉗，並標配Pirelli P ZeroTM高性能跑胎，其獨特配方與左右不對稱花紋、專利S形溝槽設計，提供優異的操控性、排水性、抓地力表現，完美兼容性能與風格，展現極具張力的戰鬥跑格視覺。在對應高速駕馭熱情同時實現清晰視野，New Focus ST X車系全新採用FORD MATRIX LED矩陣式智能動態照明系統（含動態／靜態照明、速域調整光線模式、車道線轉向預判照明、智慧型防眩光遠光燈、AHB自動遠光燈、轉向輔助照明與自動水平調整），系統可根據路況以全車120組LED晶片組自動調整燈光照射範圍，趨近日光的色溫為夜間奔馳帶來清楚的動態視野。

在內裝部分，New Focus ST X車系採用全新13.2吋懸浮式全彩LCD觸控螢幕搭配新世代SYNC®4娛樂通訊整合系統，提供無線Apple CarPlay®及Android Auto™、原廠導航、HUD智慧型抬頭顯示器，且同樣具備Qi無線充電座和丹麥皇室御用B&O重低音環艙音響系統等多項便利與先進豐富配備。New Focus ST X車系亦升級雙前座14向調整的Ford Performance性能跑車電動座椅（附加熱功能），其通過AGR 德國脊背健康協會認證，帶來極致性能駕馭氛圍並兼具乘坐舒適度。而ST專屬平底運動化方向盤則於右側多功能按鍵附「S」鍵與「Mode」選擇模式鈕，駕駛人可在駕駛狀態下以迅速直覺反應切換動態模式，快意展現精準駕馭的從容姿態。

同級最強280ps狂放動力隨傳隨到 優異制動隨心施展

New Focus ST X Wagon和ST X Hatchback 6MT搭載專屬調校2.3L EcoBoost®280雙渦流渦輪增壓汽油引擎，創造280ps最大馬力與42.3 kg-m最大扭力，此具引擎具備雙獨立可變汽門正時設計、與Ford GT相同的偏時點火系統，藉由此系統，駕駛人在鬆開油門後能主動延長節氣門開啟時間，有效抑制渦輪遲滯發生，讓車輛仍擁有源源不絕的渦輪動力。而New Focus ST X Wagon搭配Ford Performance團隊持續精進與優化，性能調校7速手自排變速箱大幅升級，造就同級最速0-100km/h 5.8秒的亮眼佳績，相較前一世代更進步0.3秒，正式進入五秒台；New Focus ST X Hatchback 6MT 性能調校6速手排變速箱，0-100km/h加速達到5.7秒的優異成績，且具備退檔補油（Rev-matching）功能，透過系統讓駕駛者輕易掌握宛如跟趾的進階駕駛技巧。

強大性能也需對應同等的精密制動力，New Focus ST X Wagon和ST X Hatchback 6MT搭載EBB電子式煞車增壓輔助系統，提供比傳統液壓式系統更快、更一致的制動效果，同時針對煞車系統的規格進行強化，前碟盤擴大至330mm x 27mm雙活塞卡鉗，後輪碟盤為302mm x 11mm，整體制動效果通過與Ford GT同等級之測試程序，抗衰退性能為第三代Focus ST之四倍，確保制動力道即時對應所有路況，輕鬆且精準掌控車輛動態反應。

福特六和於兔年開春之際正式宣布全新德意志性能陣線—正德製高性能旅行車New Ford Focus ST X Wagon與正德製手排性能鋼砲New Ford Focus ST X Hatchback 6MT火熱登場。業者/提供

賽道級懸吊系統結合eLSD電子式限滑差速器 提供駕駛強大信心，恣意征戰所有彎道

New Focus ST X Wagon和ST X Hatchback 6MT以C2高剛性底盤搭載賽道級懸吊系統，其獨特設計的多連桿後懸獨立懸吊，結合eLSD電子式限滑差速器及動態行車模式系統，展現前驅鋼砲王者紮實的底盤功夫。eLSD電子式限滑差速器相較傳統機械LSD限滑差速器能更快反應，電子感應器能夠對應不同行駛模式進行設定，主動偵測轉向幅度與動力輸出，精準克服彎中內外輪速差異。而動態行車模式系統亦提供四種駕駛模式：防滑（Slippery）、標準（Normal）、運動（Sport）與跑道（Track），以對應不同駕駛需求，展現出色的動態表現與行車質感。

New Focus ST X Hatchback 6MT另具備CCD主動式懸載調整系統與彈射起步模式（Launch Control），CCD主動式懸載調整系統以每2毫秒一次之頻次主動監測懸吊、車身、轉向與煞車狀態，作為調節阻尼反應之依據。

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領先德規升級標配Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統

在熱血操駕之餘，駕馭New Focus ST X Wagon和ST X Hatchback 6MT更能輕鬆享有安全保護，車系全面搭載功能更進化之Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統，將原德國市場選配項目列為台灣市場全面標配，如CTA倒車警示與車側來車輔助煞停系統和BSA 視覺盲點偵測與輔助系統，搭配透過iACC智慧型定速巡航系統、AEB全速域輔助煞停（附PCA前向碰撞預警系統）、ISA智慧型速限輔助系統、TSR道路標誌識別輔助系統、LCA車道導正輔助系統（ST X Wagon限定）、ESA閃避轉向輔助系統等多項傲視同級的駕駛輔助科技，打造前向、側邊、後向全方位的主動安全防護網，帶來更全面的智慧安全科技體驗。