佐藤健出演宣傳株式會社寶可夢將於2月3日發售

株式會社寶可夢將於2023年2月3日（五）同時發售寶可夢集換式卡牌遊戲「朱&紫」系列擴充包第一彈「朱ex」「紫ex」及其他相關卡牌商品。並在宣傳影片邀請了於亞洲擁有極大人氣的日本男星・佐藤健參加拍攝，打造出了與新系列始動相配的內容，引導玩家們開啟全新的冒險。

佐藤健出演的宣傳影片

宣傳影片邀請了目前在亞洲擁有極大人氣的日本男星佐藤健參加拍攝。佐藤健打開擴充包後，眼前出現的「冒險之門」即開啟，展現出的是寬廣的帕底亞地區與寶可夢們的身姿。影片中，以新葉喵、呆火鱷、潤水鴨為首的寶可夢們陸續登場，可以看到佐藤健與相關商品中收錄的卡牌及「寶可夢ex」卡牌一起走向全新系列。

除了拍攝宣傳影片之外，佐藤健平時私底下也是時常遊玩寶可夢集換式卡牌，身為忠實寶可夢卡牌玩家的佐藤健，更是和寶可夢卡牌的世界冠軍交流切磋，過程中不斷嘗試使用自己的牌組挑戰世界冠軍，並且將遊玩的過程紀錄上傳至自己的Youtube頻道中，和粉絲分享他的遊玩體驗。

傳說的寶可夢以及「太晶」作為寶可夢ex首次登場

《寶可夢朱/紫》中的傳說的寶可夢「故勒頓」「密勒頓」在卡牌中化身「故勒頓ex」「密勒頓ex」登場！牠們各自擁有著特殊的特性與強力的招式。「太晶」的寶可夢擁有「只要這隻寶可夢在備戰區，不會受到招式的傷害」的強力效果。「太晶」形象的絢爛插畫也值得關注！

寶可夢集換式卡牌遊戲 朱＆紫擴充包「朱ex」「紫ex」。業者/提供

帕底亞地區的寶可夢以及訓練家、AR及SAR卡牌也值得關注

在帕底亞地區發現的寶可夢們被描繪為栩栩如生的插畫在寶可夢集換式卡牌遊戲中首次登場。

訓練家卡中也有描繪了帕底亞地區人物的卡牌登場，一起支援你今後的對戰。

「寶可夢集換式卡牌遊戲 朱&紫」系列中也會登場的AR與SAR卡牌，讓人仿佛身處藝術世界的插畫是其魅力所在！插畫中會展現出寶可夢全新的一面或是寶可夢進化前與進化後可以連接為一個故事的藝術等，極具個性的繪師們描繪的卡牌插畫不可錯過！

寶可夢集換式卡牌遊戲PV「尋找屬於你的寶可夢卡牌故事」公開

寶可夢集換式卡牌遊戲頻道已於1/19日公開了寶可夢集換式卡牌遊戲PV「尋找屬於你的寶可夢卡牌故事」。因1張寶可夢卡牌為契機成為朋友的兩位少年，雖然語言不同，但是透過最喜愛的寶可夢卡牌，加深了彼此之間的友情，並共同成長，兩人成為了互相之間獨一無二的對手，同時也是最好的朋友。

但是，由於家庭原因，兩人突然迎來了分別。他們在爭吵後沒有和好就分別了兩地，回到了各自原本的生活之中。連接他們的是兩人一起度過了許多時光的寶可夢卡牌。克服悲傷，成長起來的兩人究竟會迎來怎樣的結局呢，請觀看影片找出答案吧。

寶可夢集換式卡牌遊戲 朱＆紫擴充包「朱ex」「紫ex」。業者/提供

「尋找屬於你的寶可夢卡牌故事」PV：https://youtu.be/z05elhlK0lk

■商品資訊

商品名稱：寶可夢集換式卡牌遊戲 朱＆紫擴充包「朱ex」「紫ex」

建議售價：49元

內容物：內含5張卡 ※卡牌為隨機封入。

發售日：2023年2月3日（五） 官方網站：https://asia.pokemon-card.com/tw/

宣傳影片台灣版：https://youtu.be/IitPTMcoj5E

佐藤健與世界冠軍交流卡牌對戰：https://www.youtube.com/watch?v=h7_eTni31d4