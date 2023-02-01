悠美診所宣導飲食、運動搭配醫美 可調整體態

不少女性朋友為了能盡快達到理想身材，而選擇醫美，或急於快速保持好體態，可能因此造成肌膚層層鬆弛與皺摺，使得肌膚痕跡影響外觀，不僅無法輕易改善，也讓心情變得沮喪，因此不少女性皆感到困擾。

悠美診所總院長朱芃年醫師表示，要想正確維持身材須依靠規律的生活型態、良好的飲食與運動習慣來調整。然而許多人為了能早日達到理想的身材，使用錯誤方式導致皮膚鬆弛、失去往日緊實度，鬆垮的肌膚產生皺摺，視覺上不美觀也會影響身體健康。

近年來不少民眾因急於快速求好而形成肌膚鬆垮，朱芃年指出，肌膚鬆弛的根本原因，是由於體重快速變化容易造成深層肌肉斷裂，單靠重訓或運動則無法恢復原本肌肉的緊實度。近期有深受此困擾的求診者前來諮詢，經專業諮詢與評估後可獲得改善。如有些沒有很豐腴的女生，因穿上泳裝後使顯現出皮膚鬆弛，背後會擠出像是兩條小香腸的鬆垮肉影響整體美感，透過醫美有機會展現自信風采。

朱芃年透露，許多民眾會靠新型態的醫學美容的方式來作調整肌膚鬆弛問題 ，亦有獲得良好體驗，因此特別受到有肌膚鬆垮困擾的女性族群詢問。他提醒民眾，醫美選擇性眾多，但依每個人體質及狀況不同，選擇治療時須觀察是否該產品是否有通過美國FDA、台灣衛福部TFDA、歐盟CE認證，讓民眾有安全保障，更重要的是要作醫美前須充分諮詢專業醫師，由醫師規畫出最合適方案，用對方式才能有好的期待。