111年郵票冊 1月5日發售 以饗集郵愛好者

中華郵政公司訂於112年1月5日發行「111年郵票冊」精裝本及活頁本，每冊售價新臺幣1,400元。郵票冊內容包含111年發行的特種、紀念及常用郵票共18套，並附相關說明及簡目，另隨冊附贈加印相同流水編號的新年郵票小全張樣張、賀歲版及臺灣古蹟郵票(111年版)珍藏版各1張等專屬贈品，以饗集郵愛好者。

精裝本郵票冊呼應虎年主題，冊匣及冊身封面設計以刺繡作品為設計元素，運用花團錦簇的意象，代表喜慶豐收的一年；而猛虎出閘般的威凜氣勢，象徵掃除陰霾的旺盛能量，並融合郵票造型與郵戳圖案設計，營造「福虎生風，錦繡華年」的繽紛意涵。

內頁郵票版面穿插精美圖片及發行首日郵戳、紀念郵戳圖案，搭配兼具知識與教育性的中英雙語文字說明，並列郵票設計師名錄及其設計理念，值得珍藏。郵票及小全張圖案均以原寸彩色印製，上貼雙層透明護郵膠片，方便集郵人士自行插置保存，增添收集樂趣。

活頁本郵票冊冊夾為暗紅色充皮紙裱膠套壓護角及燙金文字，另附暗紅色加霧面處理立體紙匣，並附活頁集郵卡及燙金簡目卡共21張(含護卡套)。

111年郵票冊刮卡活動開跑。圖／中華郵政公司提供

為感謝用郵客戶的愛護與支持，配合「111年郵票冊」發行，中華郵政公司自112年1月5日至4月29日舉辦「111年郵票冊刮獎促銷回饋活動」。活動期間凡購買111年郵票冊，隨冊附送刮刮卡1張，兌獎期限至112年6月30日止，獎項有iPhone 14 Pro Max 1TB、鴻兔大展金鑄錠•銀鑄錠•銅章典藏組、全聯禮券15,000元、Panasonic全自動美式咖啡機及多款精美集郵票(商)品等。

歡迎至全國各地郵局及郵政博物館洽購或至「中華郵政集郵電子商城」(https://stamp.post.gov.tw)訂購，詳情請瀏覽中華郵政全球資訊網(http://www.post.gov.tw)。

聯絡人及電話：集郵處鄭麗華副處長，02-23921310轉245