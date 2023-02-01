免費升級全方位聽覺套件 NISSAN限時特推「SENTRA / KICKS放大覺」優購專案

裕隆日產為回饋NISSAN買家，即日起至2月24日止，限時推出「SENTRA / KICKS放大覺」優惠購車專案，凡此優惠期間入主ALL NEW SENTRA或KICKS，即可免費升級NISSAN精選「全方位聽覺套件組」乙套，包含JBL聲動揚聲器及NSE車艙寧靜工程，雙管齊下放大聽覺感受，降低車外噪音提升車室寧靜享受，打造更高音質的車室空間；另再享多重優惠，包含高額分期零利率、舊換新5萬元優先領及68無限里程延長保固等超值回饋。

小型跨界休旅銷售冠軍NISSAN KICKS「外型、安全、便利、動力」四大升級全新改款上市，現在入主即享限時優購專案，大幅升級聆聽享受。圖／業者提供

擁有嶄新野性外型與豪華房車質感的ALL NEW SENTRA，在「油耗」、「安全」、「顏值」方面坐擁王者之位，展現「王者之風」全方位魅力：與同級車相比，具最佳油耗表現17.7km/L的「省油之王」；同級車中唯一擁有PFCW超視距車輛追撞警示系統及EMPA油門誤踩緊急輔助系統，並搭載Nissan Intelligent Mobility 39項完整主被動行車安全科技(註4)的「安全之王」；以1.254豪華房車寬高比，打造兼具跑格與豪華氣度的平衡，加上TWO TONE雙色類敞篷車頂設計的「顏值之王」，王者頭銜好評不斷，成為房車市場中的矚目焦點。

而以潮流外觀讓車主打造自我風格的小型跨界休旅銷售冠軍NISSAN KICKS以其外型、安全、便利、動力四大升級，上市後即受廣大車主青睞，「外型up」以新世代Urban V-motion 2.0設計，創造車主隨心所欲的自我潮流風格；「安全up」升級ICC智慧型全速域定速控制系統，搭載同級唯一PFCW超視距車輛追撞警示系統，打造安心駕馭行車環境；「便利up」導入EPKB電子駐剎車系統，標配Auto Hold功能，大幅提升行駛便利性；「動力up」以全新1.6G高效能HR16DE引擎，在同級車中擁有最佳動力表現。